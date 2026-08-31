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Hay 600 viviendas no habitables en Argelia tras terremoto del 10 de agosto: alcalde

Wilson Vanegas solicitó ayuda del Gobierno Nacional y departamental para continuar reconstruyendo el municipio del norte del Valle.

Noticias RCN

agosto 31 de 2026
12:24 p. m.
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Tres semanas después del terremoto, el alcalde de Argelia, Wilson Vanegas, asegura que el municipio, ubicado en el norte del Valle, enfrenta la mayor afectación con aproximadamente 600 viviendas declaradas no habitables y 100 completamente colapsadas.

“Hemos avanzado en la atención humanitaria, pero pues se viene el paso más difícil, más necesitado que es reconstruir nuestro municipio, como pueden ver un gran porcentaje tuvo afectaciones, casi el 100%, hablando de afectaciones menores a colapsos de vivienda y pues esto nos tiene muy preocupados porque necesitamos del apoyo nacional y departamental para continuar reconstruyendo nuestro municipio”.

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Vanegas agregó que una de las situaciones más críticas se presenta en el barrio Monserrate, ubicado en la parte más alta del municipio, donde 35 familias de estrato 1 y 2 deberán ser reubicadas debido a fallas geológicas considerables detectadas tras el sismo.

"Nos toca reubicarlos, serían 35 lotes que necesitábamos solamente para volver a reubicar estas familias que tanto lo necesitan", explicó el alcalde.

En La Florida, zona rural de Versalles, más de 100 familias siguen esperando una solución

En el Valle del Cauca otras zonas también están afectadas. En Versalles algunas personas perdieron sus casas y otras tuvieron que derribarlas por el riesgo de colapso. Decenas de familias incluso deben ser reubicadas.

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Con sus propias manos, los habitantes terminaron de tumbar las viviendas que ya representaban un riesgo y ahora con ayuda de la maquinaria se recoge lo que quedó de sus viviendas.

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