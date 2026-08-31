Nequi se separa de Bancolombia este 1 de septiembre: ¿Habrá cambios para los usuarios?

Un cambio importante comienza para Nequi este martes 1 de septiembre de 2026.

Después de 10 años de operación, la plataforma dejará de funcionar como una línea de negocio de Bancolombia y empezará a hacerlo directamente como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento. Sin embargo, la principal duda entre sus millones de usuarios es qué pasará con las transferencias, retiros, tarifas y demás servicios habituales.

¿Qué cambiará en Nequi desde el 1 de septiembre?

Para los usuarios, prácticamente nada. Aunque Nequi y Bancolombia pasan a operar como entidades jurídicas independientes, ambas continuarán perteneciendo al Grupo Cibest.

Andrés Vásquez, CEO de Nequi, explicó en el Diario la República que la transformación está relacionada principalmente con la estructura interna de la compañía y no con la experiencia de quienes utilizan la aplicación.

"Quiero ser súper enfático en que, para los clientes, ni las tarifas, ni los precios de las transacciones, ni el acceso a los cajeros electrónicos de Bancolombia, ni los corresponsales van a cambiar en absoluto; todo va a seguir funcionando de la misma forma", señaló Vásquez.

El número de cuenta tampoco cambiará y continuará asociado al celular del usuario. Las personas podrán enviar y recibir plata, pagar, retirar efectivo y recibir su nómina normalmente.

Tampoco será necesario informar del cambio al empleador y las transferencias entre Nequi y Bancolombia seguirán siendo gratuitas y en tiempo real.

Además, los usuarios podrán continuar retirando dinero sin costo en cajeros y corresponsales de Bancolombia.

Nequi funcionará ahora como compañía de financiamiento

La diferencia estará principalmente detrás de la aplicación. Los productos que anteriormente eran operados desde Bancolombia pasarán a ser ofrecidos directamente por Nequi S.A. Compañía de Financiamiento.

La empresa continuará bajo vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia y los depósitos tendrán el respaldo del seguro de depósitos de Fogafín.

El cambio llega cuando Nequi alcanza alrededor de 29 millones de clientes, después de comenzar su historia con cerca de 32.000.

La compañía también busca fortalecer su negocio de crédito. Vásquez indicó que actualmente existen más de tres millones de clientes con créditos preaprobados, que representan más de $10 billones disponibles, mientras su cartera alcanza aproximadamente $2,3 billones.

Algunos servicios de Nequi tendrán interrupciones temporales

La transición sí tendrá un efecto puntual entre el 31 de agosto y la madrugada del 1 de septiembre. Nequi anunció ventanas de actualización en las que algunos servicios estarán temporalmente fuera de funcionamiento.

RELACIONADO Nequi anuncia en qué puntos se podrá retirar dinero tras su separación de Bancolombia

Entre ellos aparecen las transferencias ACH, pagos y recargas por PSE, Bre-B, transferencias hacia Bancolombia, Plata al Toque, remesas y PayPal, cada uno con horarios diferentes.

Una vez terminadas estas actualizaciones, los usuarios podrán seguir utilizando Nequi de la manera habitual, ahora bajo su nueva estructura como compañía de financiamiento.