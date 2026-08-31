CANAL RCN
Economía

Nequi se separa de Bancolombia este 1 de septiembre: ¿Habrá cambios para los usuarios?

Nequi comenzará a operar de manera independiente de Bancolombia desde el 1 de septiembre. Esto pasará con las cuentas, transferencias, retiros y tarifas.

Nequi se separa de Bancolombia este 1 de septiembre: ¿Habrá cambios para los usuarios?

Noticias RCN

agosto 31 de 2026
12:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un cambio importante comienza para Nequi este martes 1 de septiembre de 2026.

Después de 10 años de operación, la plataforma dejará de funcionar como una línea de negocio de Bancolombia y empezará a hacerlo directamente como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento. Sin embargo, la principal duda entre sus millones de usuarios es qué pasará con las transferencias, retiros, tarifas y demás servicios habituales.

¿Qué cambiará en Nequi desde el 1 de septiembre?

Para los usuarios, prácticamente nada. Aunque Nequi y Bancolombia pasan a operar como entidades jurídicas independientes, ambas continuarán perteneciendo al Grupo Cibest.

Nequi estrena nueva forma de pagar en Colombia: más de 3 millones podrán usarla
RELACIONADO

Nequi estrena nueva forma de pagar en Colombia: más de 3 millones podrán usarla

Andrés Vásquez, CEO de Nequi, explicó en el Diario la República que la transformación está relacionada principalmente con la estructura interna de la compañía y no con la experiencia de quienes utilizan la aplicación.

"Quiero ser súper enfático en que, para los clientes, ni las tarifas, ni los precios de las transacciones, ni el acceso a los cajeros electrónicos de Bancolombia, ni los corresponsales van a cambiar en absoluto; todo va a seguir funcionando de la misma forma", señaló Vásquez.

El número de cuenta tampoco cambiará y continuará asociado al celular del usuario. Las personas podrán enviar y recibir plata, pagar, retirar efectivo y recibir su nómina normalmente.

Tampoco será necesario informar del cambio al empleador y las transferencias entre Nequi y Bancolombia seguirán siendo gratuitas y en tiempo real.

¿Tener Nequi o Daviplata sube el puntaje del RUI? Esto explicó el DNP sobre el nuevo Sisbén
RELACIONADO

¿Tener Nequi o Daviplata sube el puntaje del RUI? Esto explicó el DNP sobre el nuevo Sisbén

Además, los usuarios podrán continuar retirando dinero sin costo en cajeros y corresponsales de Bancolombia.

Nequi funcionará ahora como compañía de financiamiento

La diferencia estará principalmente detrás de la aplicación. Los productos que anteriormente eran operados desde Bancolombia pasarán a ser ofrecidos directamente por Nequi S.A. Compañía de Financiamiento.

La empresa continuará bajo vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia y los depósitos tendrán el respaldo del seguro de depósitos de Fogafín.

El cambio llega cuando Nequi alcanza alrededor de 29 millones de clientes, después de comenzar su historia con cerca de 32.000.

La compañía también busca fortalecer su negocio de crédito. Vásquez indicó que actualmente existen más de tres millones de clientes con créditos preaprobados, que representan más de $10 billones disponibles, mientras su cartera alcanza aproximadamente $2,3 billones.

Algunos servicios de Nequi tendrán interrupciones temporales

La transición sí tendrá un efecto puntual entre el 31 de agosto y la madrugada del 1 de septiembre. Nequi anunció ventanas de actualización en las que algunos servicios estarán temporalmente fuera de funcionamiento.

Nequi anuncia en qué puntos se podrá retirar dinero tras su separación de Bancolombia
RELACIONADO

Nequi anuncia en qué puntos se podrá retirar dinero tras su separación de Bancolombia

Entre ellos aparecen las transferencias ACH, pagos y recargas por PSE, Bre-B, transferencias hacia Bancolombia, Plata al Toque, remesas y PayPal, cada uno con horarios diferentes.

Una vez terminadas estas actualizaciones, los usuarios podrán seguir utilizando Nequi de la manera habitual, ahora bajo su nueva estructura como compañía de financiamiento.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Dólar vuelve a bajar en Colombia: así abrió la divisa este 31 de agosto de 2026

Educación

Rectora busca fortalecer el bilingüismo y la educación internacional en colegios de Cali

Declaración de renta

Cédulas que deben declarar renta esta semana del 31 de agosto al 4 de septiembre

Otras Noticias

Fútbol Profesional Colombiano

Oficial: Junior confirma la salida de Alfredo Arias

El uruguayo, bicampeón con el equipo 'tiburón', fue despedido después de obtener solo dos puntos en cinco partidos jugados de la presente Liga Betplay.

EPS

Contraloría reveló que deudas de EPS intervenidas van por $47 billones: hay $17 billones sin justificar

Solo la Nueva EPS registra $17 billones en anticipos sin legalizar. Al menos 29 millones de colombianos están afiliados a entidades bajo intervención estatal.

Viral

Esta sería la nueva pareja sentimental de Feid: ¿qué se está comentando en redes?

México

Coche bomba explotó frente a una estación de Policía en México

Enfermedades

Mujer estranguló a sus tres hijos y aseguró que una voz le ordenó hacerlo: ¿qué es la psicosis posparto?