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Contraloría reveló que deudas de EPS intervenidas van por $47 billones: hay $17 billones sin justificar

Solo la Nueva EPS registra $17 billones en anticipos sin legalizar. Al menos 29 millones de colombianos están afiliados a entidades bajo intervención estatal.

Noticias RCN

agosto 31 de 2026
11:52 a. m.
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La Contraloría General de la Nación presentó un informe sobre el estado financiero del sistema de salud que reveló cifras alarmantes.

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La deuda total de las EPS alcanza $58 billones, con un incremento del 26% en el último año, pasando de $45 billones, sumando $13 billones.

De esta cifra total, $47 billones corresponden a EPS intervenidas durante el gobierno de Gustavo Petro.

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Los movimientos financieros de la Nueva EPS

El documento evidencia que 29 millones de colombianos, aproximadamente la mitad de la población, están afiliados a EPS bajo intervención estatal.

La situación más crítica la presenta la Nueva EPS, que concentra el 20% de los afiliados del país y registra $17 billones de pesos en anticipos sin legalizar, es decir, recursos que la entidad no ha justificado en qué fueron invertidos.

De acuerdo con el informe, la Contraloría no pudo acceder a los estados financieros de la Nueva EPS de los años 2021, 2023 y 2024, lo que obligó al ente de control a elaborar el análisis con información incompleta.

Adicionalmente, 99 de cada 100 colombianos están afiliados a una EPS que incumple algún requisito legal para garantizar el derecho a la salud.

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Exministro de Salud analizó el panorama que recibe el gobierno de De la Espriella

El exministro de Salud, Augusto Galán, explicó que el estado financiero que revela este informa tiene cifra “muy delicadas. Son muy graves. Es un reto muy complejo que se tiene para el sistema de salud".

Galán destacó que lo primero que debe hacer el gobierno es "aclarar esas deudas. Hay que sincerar esas deudas. ¿Cuál es el alcance real de esas deudas? ¿Cuánto se debe? ¿A quién se le debe? ¿Por qué se le debe?".

El informe también revela que la deuda con los operadores farmacéuticos aumentó 33% en el último año, pasando de $2.8 billones a $3.8 billones.

Esta no es una deuda exclusivamente a las EPS. Esta es una deuda al sistema de salud (…) que ha un incremento en las barreras de acceso de la población y de pacientes y usuarios a medicamentos.

Respecto al sistema de intervención de las EPS, Galán señaló que “las intervenciones a EPS nunca han sido una solución en el sistema de salud, nunca".

El exfuncionario señaló que "los interventores que han pasado por las otras EPS de intervención, ninguno tenía experiencia en el manejo del aseguramiento".

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