Corte Constitucional lanza alerta por abandono en La Guajira: no hay agua, vías, ni servicio de salud

En el territorio Wayúu, en La Guajira, el acceso a derechos básicos como el agua potable, la salud y la educación continua siendo una deuda pendiente.

Corte visitó La Guajira: esto se descubrió

Así quedó nuevamente en evidencia durante una inspección realizada por la Corte Constitucional, que recorrió comunidades del departamento para verificar las condiciones en las que viven niños, niñas y familias indígenas.

Uno de los hallazgos que más preocupación generó ocurrió en la comunidad en Uribia, donde sus habitantes utilizan un reservorio de agua de escorrentía superficial para abastecerse y, en algunos casos, para el consumo humano.

Hasta este lugar llegó la comisión encabezada por el magistrado Hugo Escobar, quien lideró la verificación relacionada con el acceso al agua.

Lo que encontraron fue una fuente con coloración verdosa y señales visibles de contaminación, además de posibles restos de heces de animales de corral y presencia de microalgas.

Ante la situación, el equipo de la Corte tomó muestras del agua y las trasladó a un laboratorio para realizar los análisis fisicoquímicos correspondientes y determinar con mayor precisión sus condiciones.

La inspección permitió confirmar que las dificultades no se limitan a la falta de infraestructura. Las comunidades manifestaron ante la Corte su preocupación por la calidad del agua a la que tienen acceso y por las condiciones en las que deben obtenerla.

A esto se suma la preocupación expresada por las comunidades frente al seguimiento médico de los menores. Según denunciaron, algunas EPS no estarían realizando un acompañamiento adecuado a los casos identificados en niños Wayúu.

Durante la inspección, además, las entidades responsables no habrían presentado resultados verificables que permitieran demostrar que los menores cuentan con acceso oportuno y efectivo al agua potable.

Llegar a un centro de salud también es un desafío

La falta de agua no es el único problema que enfrentan las comunidades. Para muchas familias Wayúu, acceder a servicios de salud también implica recorrer largas distancias por vías deterioradas, una dificultad que se vuelve todavía mayor durante las temporadas de lluvia.

La Corte encontró que las condiciones de las carreteras pueden retrasar el traslado de pacientes y dificultar la atención médica, incluso cuando se trata de situaciones que requieren servicios de urgencias.

En algunas zonas existen centros de salud, pero las comunidades cuestionan que estos establecimientos no siempre funcionen en condiciones que permitan responder adecuadamente a sus necesidades.

Alimentación y educación, otras preocupaciones

La situación también alcanza a los niños en edad escolar. Las comunidades reportaron dificultades para identificar y caracterizar a los menores que deben acceder a los programas educativos, así como problemas para garantizar su traslado hasta las instituciones.

A esto se suma otra preocupación: el programa de alimentación escolar, según lo expuesto durante la inspección, estaría garantizado únicamente hasta octubre, lo que genera incertidumbre sobre lo que ocurrirá después con la alimentación de los estudiantes.

Para las comunidades, garantizar que los niños permanezcan en las aulas no depende únicamente de tener una institución educativa. También es necesario que puedan llegar hasta ella y contar con condiciones básicas para permanecer allí.

La visita de la Corte Constitucional ocurre nueve años después de que se declarara un estado de cosas inconstitucional relacionado con la situación de los niños y niñas Wayúu.

Desde entonces se han anunciado diferentes medidas y programas para mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, los hallazgos recientes muestran que problemas tan básicos como conseguir agua segura, recibir atención médica o garantizar la alimentación escolar continúan sin resolverse completamente.