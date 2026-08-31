CANAL RCN
Colombia Video

Corte Constitucional lanza alerta por abandono en La Guajira: no hay agua, vías, ni servicio de salud

Durante una inspección al territorio, la Corte encontró una reserva utilizada para consumo humano con signos visibles de contaminación.

Mañana Express

agosto 31 de 2026
10:02 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el territorio Wayúu, en La Guajira, el acceso a derechos básicos como el agua potable, la salud y la educación continua siendo una deuda pendiente.

Corte visitó La Guajira: esto se descubrió

Proyecto de energía solar en La Guajira llevará luz a más de 3.000 personas en zonas rurales
RELACIONADO

Proyecto de energía solar en La Guajira llevará luz a más de 3.000 personas en zonas rurales

Así quedó nuevamente en evidencia durante una inspección realizada por la Corte Constitucional, que recorrió comunidades del departamento para verificar las condiciones en las que viven niños, niñas y familias indígenas.

Uno de los hallazgos que más preocupación generó ocurrió en la comunidad en Uribia, donde sus habitantes utilizan un reservorio de agua de escorrentía superficial para abastecerse y, en algunos casos, para el consumo humano.

Hasta este lugar llegó la comisión encabezada por el magistrado Hugo Escobar, quien lideró la verificación relacionada con el acceso al agua.

Lo que encontraron fue una fuente con coloración verdosa y señales visibles de contaminación, además de posibles restos de heces de animales de corral y presencia de microalgas.

Ante la situación, el equipo de la Corte tomó muestras del agua y las trasladó a un laboratorio para realizar los análisis fisicoquímicos correspondientes y determinar con mayor precisión sus condiciones.

La inspección permitió confirmar que las dificultades no se limitan a la falta de infraestructura. Las comunidades manifestaron ante la Corte su preocupación por la calidad del agua a la que tienen acceso y por las condiciones en las que deben obtenerla.

A esto se suma la preocupación expresada por las comunidades frente al seguimiento médico de los menores. Según denunciaron, algunas EPS no estarían realizando un acompañamiento adecuado a los casos identificados en niños Wayúu.

Durante la inspección, además, las entidades responsables no habrían presentado resultados verificables que permitieran demostrar que los menores cuentan con acceso oportuno y efectivo al agua potable.

Llegar a un centro de salud también es un desafío

La falta de agua no es el único problema que enfrentan las comunidades. Para muchas familias Wayúu, acceder a servicios de salud también implica recorrer largas distancias por vías deterioradas, una dificultad que se vuelve todavía mayor durante las temporadas de lluvia.

La Corte encontró que las condiciones de las carreteras pueden retrasar el traslado de pacientes y dificultar la atención médica, incluso cuando se trata de situaciones que requieren servicios de urgencias.

En algunas zonas existen centros de salud, pero las comunidades cuestionan que estos establecimientos no siempre funcionen en condiciones que permitan responder adecuadamente a sus necesidades.

Alimentación y educación, otras preocupaciones

La situación también alcanza a los niños en edad escolar. Las comunidades reportaron dificultades para identificar y caracterizar a los menores que deben acceder a los programas educativos, así como problemas para garantizar su traslado hasta las instituciones.

¿Cuánto aumentarán en junio las tarifas de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira?
RELACIONADO

¿Cuánto aumentarán en junio las tarifas de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira?

A esto se suma otra preocupación: el programa de alimentación escolar, según lo expuesto durante la inspección, estaría garantizado únicamente hasta octubre, lo que genera incertidumbre sobre lo que ocurrirá después con la alimentación de los estudiantes.

Para las comunidades, garantizar que los niños permanezcan en las aulas no depende únicamente de tener una institución educativa. También es necesario que puedan llegar hasta ella y contar con condiciones básicas para permanecer allí.

La visita de la Corte Constitucional ocurre nueve años después de que se declarara un estado de cosas inconstitucional relacionado con la situación de los niños y niñas Wayúu.

Desde entonces se han anunciado diferentes medidas y programas para mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, los hallazgos recientes muestran que problemas tan básicos como conseguir agua segura, recibir atención médica o garantizar la alimentación escolar continúan sin resolverse completamente.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Disidencias de las Farc

Bombardeo contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare deja ocho muertos y tres capturados

Disidencias de las Farc

Así se planeó el mega bombardeo contra alias Calarcá que dejó 10 guerrilleros muertos en Guaviare

Bogotá

Bogotá anuncia la edición 19 de la Semana de la Bicicleta

Otras Noticias

Junior de Barranquilla

Junior acelera la búsqueda de técnico tras la salida de Arias: el candidato más fuerte

Junior ya tendría candidato para reemplazar a Alfredo Arias. ¿De quién se trata?

Artistas

Así fue el evento de Juanpis González en Bogotá: esto recaudaron para víctimas por el terremoto

Juanpis González logró ‘sold out’ en el Movistar Arena con cerca de 10.000 asistentes y grandes artistas. Esta fue la millonaria cifra recaudada.

Dólar

Dólar vuelve a bajar en Colombia: así abrió la divisa este 31 de agosto de 2026

Corea del Sur

Condenan en Corea del Sur a líder de una iglesia por corrupción

Enfermedades

Mujer estranguló a sus tres hijos y aseguró que una voz le ordenó hacerlo: ¿qué es la psicosis posparto?