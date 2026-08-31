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Oficial: Junior confirma la salida de Alfredo Arias

El uruguayo, bicampeón con el equipo 'tiburón', fue despedido después de obtener solo dos puntos en cinco partidos jugados de la presente Liga Betplay.

Alfredo Arias despedido
Foto: X, Junior FC

Noticias RCN

agosto 31 de 2026
12:15 p. m.
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Este 31 de agosto en horas de la mañana se confirmaron los rumores que especulaban con la salida del DT 'tiburón' Alfredo Arias después de su mal arranque en el segundo semestre del 2026. A la eliminación en primera fase de Copa Colombia ante Barranquilla FC, se le suma el pésimo arranque en la Liga Betplay 2026-II, pues solo ha conseguido dos puntos de 15 posibles y ubicándose en la posición 18 del torneo.

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A pesar de que su salida ya se estaba esperando desde hace un par de partidos atrás, el detonante fue el empate en condición de local ante Independiente Santa Fe; en el partido válido por la fecha 8, el club barranquillero iniciaría ganando con anotación de Luis Fernando Muriel, pero en una de las últimas jugadas del partido, Franco Fagúndez empataría el juego para los 'cardenales'.

No bastó con ser 'bicampeón' del fútbol colombiano

En el segundo semestre del 2025, Junior de Barranquilla celebró la estrella de Navidad después de ganarle la gran final a Deportes Tolima, consiguiendo su estrella 11 en la historia; seis meses después, conquistó su título #12 frente a uno de sus máximos rivales, Atlético Nacional, y se convirtió en bicampeón de Colombia.

Sin embargo, su eliminación en Copa Libertadores en fase de grupos después de una importante inversión económica más el mal arranque del presente torneo pesaron más al momento de tomar la decisión y fue despedido en plena competencia.

"En Junior FC entendemos que el fútbol está marcado por ciclos y decisiones que hacen parte de la dinámica propia de una institución", fue una de las frases con las que el club anunció oficialmente la salida del DT.

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Leyenda del club sería su reemplazo

Inmediatamente confirmada la salida de Arias, se conoció que el posible reemplazante sería el exarquero y leyenda del club, Sebastián Viera, siendo el candidato favorito de la dirigencia. También surgieron rumores de una posible vinculación del experimentado Jorge Luis Pinto para hacerse cargo del banquillo, pero todo apunta a que la elección será por el ídolo uruguayo.

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