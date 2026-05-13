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¿Hay riesgo por el volcán Puracé? La ceniza ya cayó sobre Popayán y varias zonas del Cauca

El volcán continúa expulsando ceniza desde hace varios días y esto han dicho las autoridades.

Noticias RCN

mayo 13 de 2026
07:22 p. m.
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La preocupación sigue creciendo en el Cauca por cuenta de la actividad del volcán Puracé, que desde el pasado jueves viene registrando emisiones de ceniza que ya afectan distintos sectores de Popayán y municipios cercanos.

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Las imágenes de ceniza cayendo sobre viviendas, calles y zonas rurales comenzaron a generar inquietud entre habitantes de la región, especialmente en sectores como la vereda Cristales, Puente Tierra y la cabecera municipal de Puracé, donde la presencia del material volcánico ha sido constante durante las últimas horas.

¿Hay riesgo por el volcán Puracé?

La situación también comenzó a sentirse en la ciudad de Popayán, principalmente en la zona oriental y norte de la capital caucana, donde ciudadanos reportaron caída de ceniza proveniente del volcán.

Pese a la preocupación que existe entre la comunidad, las autoridades aclararon que por ahora no hay un incremento crítico en la actividad del volcán y que el nivel de alerta continúa en amarillo.

Según los organismos de monitoreo, aunque el cráter mantiene actividad constante, no se ha registrado una variación que obligue a elevar el nivel de riesgo.

El comportamiento del volcán continúa siendo vigilado mediante monitoreo satelital y análisis técnicos que han detectado actividad fumarólica y anomalías térmicas en la zona del cráter.

¿Qué dicen los expertos sobre la emisión de ceniza del volcán Puracé?

Jaime Raigosa explicó que las emisiones de ceniza se han venido presentando de manera continua en diferentes puntos cercanos al volcán.

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Se han venido presentando una serie de emisiones de ceniza que tienen su origen en el cráter del volcán Puracé. Estas emisiones de ceniza han sido reportadas en varios sectores alrededor del volcán, tales como en la vereda Cristales, en Puente Tierra, en la cabecera municipal de Puracé y en la tarde de hoy también se han reportado caídas de ceniza aquí en la ciudad de Popayán

El funcionario indicó además que este fenómeno está relacionado con señales físicas asociadas al movimiento de fluidos al interior del volcán, actividad que podría mantenerse durante varias horas o incluso días.

Estas emisiones de ceniza han estado asociadas con el registro continuo, que básicamente es una señal física asociada con el movimiento de fluidos que puede durar horas e inclusive días.

Mientras continúa la vigilancia sobre el volcán Puracé, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para mantener la calma y seguir únicamente la información emitida por los organismos oficiales encargados del monitoreo volcánico.

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