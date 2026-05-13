Claudia López y Leonardo Huerta mostraron la otra cara de su fórmula: cáncer, disciplina y una alianza “sin imposturas”

En medio de risas, anécdotas y reflexiones profundas, Claudia López y Leonardo Huerta dejaron ver la química política y personal que sostiene su fórmula presidencial durante una entrevista en Química en la Fórmula de Noticias RCN.

Desde el inicio, ambos coincidieron en que la relación política entre los dos nació de manera natural. Recordaron que se conocieron personalmente hace poco más de un año, mientras ambos adelantaban recolección de firmas para sus aspiraciones presidenciales.

“Hay mucha química”, respondió Claudia López cuando le preguntaron directamente por la conexión con su fórmula vicepresidencial. Huerta, por su parte, aseguró que trabajar junto a la exalcaldesa de Bogotá ha sido “maravilloso” y destacó su liderazgo.

“No soy brusca, soy directa”: Claudia defendió su estilo

Durante la conversación, López habló abiertamente sobre las críticas a su carácter fuerte y aseguró que muchas veces su personalidad es malinterpretada.

“No soy de mal genio, pero sí soy firme, franca y directa. Aquí nos gusta endulzar las cosas y andar con rodeos. Yo no soy así”, afirmó.

Leonardo Huerta salió en defensa de la candidata y aseguró que nunca se ha sentido regañado ni intimidado por ella. Incluso, destacó que gran parte del liderazgo de López proviene de haber gobernado una ciudad tan compleja como Bogotá.

Ambos insistieron en que su proyecto político representa una visión de centroizquierda “no petrista”, enfocada en reformas sociales, fortalecimiento del sector privado y construcción de consensos.

“No creemos que el centro sea adornar al petrismo ni al uribismo”, señalaron.

Historias personales que marcaron la fórmula

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando Claudia López recordó la muerte de su hermana menor durante un accidente en la infancia, una tragedia que, según confesó, marcó profundamente su vida.

“Yo me acuerdo perfecto de ese día”, relató la candidata, quien explicó que aquella experiencia transformó la manera en que su madre la crió y fortaleció su carácter.

La conversación también abordó otro punto en común entre ambos: los dos sobrevivieron al cáncer.

López recordó el diagnóstico de cáncer de seno que recibió en 2013 y cómo esa experiencia la llevó a replantear prioridades personales y políticas. Por su parte, Leonardo Huerta contó que descubrió su enfermedad durante un examen médico casual en una clínica de Urabá.

Ambos enviaron un mensaje de esperanza a quienes atraviesan enfermedades similares y coincidieron en que el cáncer “no es sinónimo de muerte” en todos los casos.

Además de los temas políticos, la entrevista dejó momentos distendidos. Claudia habló de su rutina diaria y de la práctica del chikung como herramienta de meditación y conexión personal, mientras Huerta sorprendió contando historias y hasta relatando un cuento sobre “el amor y la locura” que provocó risas en el set.

Al final, la fórmula aseguró que su apuesta política busca representar “una nueva historia para Colombia”, basada en autenticidad, disciplina y cercanía con la gente.