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Partido de fútbol en un colegio de Chile terminó en riña: hubo lesionados y detenidos

Más de 10 estudiantes fueron detenidos y seis docentes resultaron lesionados cuando trataban de calmar la situación.

Noticias RCN

mayo 13 de 2026
06:26 p. m.
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Un incidente de violencia escolar en Talcahuano, Chile; dejó un saldo de seis profesores lesionados y 17 estudiantes detenidos tras una riña masiva que se desató durante el primer recreo en el Liceo La Asunción.

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Los hechos ocurrieron cuando alumnos de último año protagonizaron una violenta pelea que obligó la intervención del cuerpo docente.

17 detenidos y seis profesores lesionados

Según informaron las autoridades, lo que aparentemente comenzó como una discusión por un partido de fútbol, escaló rápidamente hasta convertirse en un enfrentamiento que requirió la presencia de carabineros.

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La institución activó de inmediato sus protocolos internos de seguridad, separando a los estudiantes involucrados. Aquellos que presentaban lesiones visibles recibieron atención inicial en la enfermería y luego atendieron los requerimientos policiales.

De los 17 estudiantes detenidos, tres son mayores de edad, mientras que los otros tienen entre 16 y 17 años. La riña se habría originado en medio de una disputa relacionada con el fútbol, aunque continúan investigando las circunstancias exactas.

Los seis profesores resultaron heridos mientras intentaban detener y separar a los estudiantes. Todavía no se tiene un reporte sobre su estado de salud.

Proyecto contra la violencia en colegios

Paralelamente, la Superintendencia de Educación radicó una denuncia de oficio para verificar los antecedentes del establecimiento educacional y monitorear el desarrollo del caso.

Horas después, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que busca aumentar las penas para aquellos que actúen con violencia en los entornos escolares. Las medidas cobijan, no solo a los jóvenes, sino a papás, mamás y demás actores.

La discusión quedó en manos del Senado, siendo el último escalón antes de ser ley. En caso de ser aprobado, se robustecerían los delitos contra quienes ataquen a la comunidad educativa (alumnos, papás, mamás, apoderados, profesores, asistentes o funcionarios), ya sea en las instituciones o inmediaciones.

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