Estudiante terminó detenido tras presunto robo de licor en un Ara en medio de una protesta de la Distrital

Lo que comenzó como una jornada de protesta estudiantil frente a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas terminó también con un procedimiento policial que generó revuelo en la zona de Chapinero.

En medio del plantón que adelantan estudiantes de la universidad sobre la carrera Séptima con calle 40, autoridades de Policía detuvieron a un joven luego de que trabajadores de un establecimiento Ara lo denunciaran por presuntamente sacar de manera irregular una botella de licor tipo garrafón.

Estudiante terminó detenido tras presunto robo de licor en un Ara en Bogotá

El hecho ocurrió en el supermercado ubicado en la carrera 13 con calle 40, muy cerca del lugar donde la comunidad estudiantil mantiene las manifestaciones y bloqueos viales.

Según la información conocida hasta ahora, fueron empleados del establecimiento quienes alertaron a uniformados de la Estación de Policía de Chapinero sobre la situación. Posteriormente, el estudiante fue detenido por las autoridades.

Todo ocurrió mientras decenas de estudiantes permanecían concentrados a las afueras de la sede universitaria en medio de las protestas contra la administración de la institución.

¿Por qué hay protestas de estudiantes de la Universidad Distrital?

La comunidad estudiantil denuncia presuntas irregularidades internas y cuestiona especialmente la elección del rector, José Andelfo Lizcano Caro, a quien señalan de haber sido designado de manera “ilegítima”.

La jornada de manifestación se ha desarrollado de manera pacífica y cuenta incluso con una olla comunitaria organizada por los estudiantes. Sin embargo, la protesta mantiene cerrada la carrera Séptima entre calles 34 y 40 en sentido sur-norte, generando afectaciones en la movilidad.