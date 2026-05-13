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Más de 720 cámaras del sistema Transmilenio no funcionan como deberían

Con 401 fuera de servicio y 321 presentando fallas, el 29% de las cámaras en el sistema de transporte masivo dejaron de servir a la ciudad.

Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik y la AFP
Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik y la AFP

Noticias RCN

mayo 13 de 2026
07:03 p. m.
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El 29,4% de las cámaras de vigilancia en el sistema TransMilenio no funcionan como deberían, según denunció la concejal por el Centro Democrático, Diana Diago.

De las 2.152 cámaras, 722 dejaron de servir a la ciudad. De ellas, 401 se encuentran fuera de servicio y otras 321 presentan fallas sin que la ciudad tenga un contrato para repararlas.

De ahí que no exista claridad sobre la fecha en la que puedan entrar en funcionamiento, como un eslabón importante de la cadena de seguridad en el sistema de transporte masivo.

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La seguridad en TransMilenio “cojea” sin las cámaras de seguridad funcionando

Frente a este panorama, la cabildante se preguntó “¿cómo se puede garantizar la seguridad para los ciudadanos que viajan a diario en el sistema, son más de 4 millones de viajes al día y la infraestructura para la seguridad está debilitada? Casi el 30% de las cámaras de seguridad no funcionan como debe ser”.

Las cámaras de seguridad no solo mejoran los tiempos de respuesta frente a algún incidente en TransMilenio, sus grabaciones sirven de material probatorio para judicializar a quienes delinquen al interior del sistema.

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Robos en TransMilenio aumentaron un 38% durante el primer trimestre de 2026:

Solo los índices de hurto en los buses y estaciones del sistema TransMilenio aumentaron un 38,59 % durante el primer trimestre de 2026, con 3.372 denuncias.

En promedio, 37 casos se registraron al día, sin mencionar los episodios de riñas y otras afectaciones al orden público, que afectan la movilidad en la capital colombiana y la experiencia de los pasajeros.

En palabras de Diago, “estamos frente a un sistema de seguridad debilitado en uno de los espacios más concurridos de la ciudad. TransMilenio moviliza millones de personas y no puede operar con casi un tercio de sus cámaras sin funcionar correctamente. Esto es una muestra más de la falta de planeación y de gestión en temas de seguridad”.

De ahí su llamado a solucionar el problema cuanto antes.

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