Helicóptero fue derribado en Antioquia mientras cuidaba a uniformados que erradicaban cultivos de coca: hay 6 muertos

Sobre el medio día de este jueves, 21 de agosto, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que en zona rural del municipio de Amalfi derribaron un helicóptero que estaba cuidando a uniformados de la Policía que realizaban labores de erradicación de cultivos, de forma manual.

Las autoridades se vieron obligadas a activar la red hospitalaria en la zona, debido a que los funcionarios fueron atacados con un dron. De momento, la Policía Nacional confirmó a Noticias RCN que seis personas resultaron heridas.

“Queridos paisanos, esta es la paz total de Petro. En zona rural de Amalfi derribaron un helicóptero de la Policía Nacional que al parecer estaba brindando seguridad a uniformados en labores de erradicación manual a cultivos de coca. Los policías fueron atacados por un drone. Es incierto aún el número de víctimas. Hemos activado la red hospitalaria y estamos atentos a esta noticia tan dolorosa para la democracia y triste para nuestras Fuerzas. En esa zona delinquen disidencias FARC y Clan del Golfo”, lamentó el mandatario en su cuenta de X.

¿Qué otros detalles se conocen sobre el ataque registrado en Amalfi?

La Policía precisó que el helicóptero no fue derribado, sino impactado en varias oportunidades; lo que habría obligado al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia cuando trataba de socorrer a los uniformados.

A los lejos, habría visto el ataque con dron y, al intentar proteger a los miembros de la Policía quedó en medio del fuego; lo que provocó el accidente, del que hay un registro en video, que el mismo gobernador compartió en redes.

No se descarta que en medio del ataque otras personas hayan resultado heridas y, de acuerdo con la última actualización, entre las víctimas habría personas que se encontraban dentro y fuera del helicóptero y, probablemente, miembros del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre con Glifosato (Pecat) debido a que, tras la caída de la aeronave, hubo enfrentamientos en tierra.