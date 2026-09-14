CANAL RCN
Colombia

Murió importante periodista de Colombia: esto se conoció

Aparte de su faceta como periodista, impulsó múltiples proyectos culturales en su región.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

septiembre 14 de 2026
04:23 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El periodismo colombiano se encuentra enfrentando una dura pérdida.

El pasado jueves 10 de septiembre de 2026, se confirmó la muerte del periodista Henry Canro, que era oriundo de Funza, Cundinamarca.

Luto en Colombia: murió querido y destacado periodista
RELACIONADO

Luto en Colombia: murió querido y destacado periodista

La noticia fue informada por la Gobernación de Cundinamarca y el gobernador Jorge Emilio Rey, que lo conocía desde su infancia.

Sin embargo, hasta el momento, los seres queridos de Henry Canro no han proporcionado detalles acerca de la causa exacta de su fallecimiento.

Así lamentó el gobernador Jorge Emilio Rey la muerte de Henry Canro, el importante periodista de Colombia

En sus redes sociales, Jorge Emilio Rey, el gobernador de Cundinamarca, destacó la trayectoria del periodista Henry Canro y exaltó su aporte para el desarrollo cultural de la región.

"Me entristece la pérdida de Henry Canro, a quien conocí desde mi infancia. Siempre activo, propositivo en la organización de eventos deportivos y culturales, y un gran amante del periodismo. Defensor de la historia de su pueblo.
Recuerdo los campeonatos de microfútbol que organizaba hace más de 40 años en la plazoleta Marqués de San Jorge, en Funza. Allí daba sus primeros pasos en los comentarios deportivos y, en algunas ocasiones, como narrador de los mismos. Fue impulsor de la cultura a través de concursos de grupos musicales, de danzas e incluso de recitales", planteó el mandatario.

"Con gran esfuerzo fundó el sistema de medios Bacatá Stereo y La Tribuna. Fue pionero y, a punta de pasión, logró tener una emisora con instalaciones modernas y una gran cabina de transmisión. Gracias, Henry, porque le abriste campo al periodismo regional. Lo hiciste con muchas dificultades, pero siempre lograbas sobreponerte", agregó.

Así fue la trayectoria de Henry Canro, el importante periodista de Colombia

El periodista Henry Canro fue el fundador y director de la emisora Bacatá Stereo, que realizó su primera emisión el 12 de enero de 1990.

Luto en la radio de Colombia: murió importante periodista y locutor
RELACIONADO

Luto en la radio de Colombia: murió importante periodista y locutor

Asimismo, fue el fundador y director del periódico La Tribuna y promovió el Festival Cultural de la Sabana en 1984.

De igual manera, principalmente, se destacó en el cubrimiento de noticias relacionadas con la política, las elecciones y el deporte.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abelardo de la Espriella

Presidente De la Espriella le respondió a cabecilla que dijo estar dispuesto a entregarse

ELN

Cayó ‘Trompón’, presunto explosivista señalado de haber gestado los violentos ataques en Guamalito

Laura Sarabia

Laura Sarabia no aceptó cargos tras ser imputada por el caso del polígrafo a Marelbys Meza

Otras Noticias

Selección Colombia

Ni Bogotá, ni Medellín, Selección Colombia volverá a jugar en esta ciudad del país ante Chile

La tricolor volverá a la fecha FIFA tras el Mundial de 2026.

Finanzas personales

Cómo recuperar el dinero de una cuenta embargada: Lo que la ley le permite y los bancos omiten

Conozca la vía legal en la que puede recuperar este saldo.

Artistas

Luto profundo: reconocido cantante fue asesinado a tiros

Apple

¿Su iPhone será compatible? Estos son los modelos que recibirán la actualización de iOS 27

Cuidado personal

¿Cómo funciona la tecnología tridimensional en los procedimientos estéticos?