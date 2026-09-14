Murió importante periodista de Colombia: esto se conoció

El periodismo colombiano se encuentra enfrentando una dura pérdida.

El pasado jueves 10 de septiembre de 2026, se confirmó la muerte del periodista Henry Canro, que era oriundo de Funza, Cundinamarca.

La noticia fue informada por la Gobernación de Cundinamarca y el gobernador Jorge Emilio Rey, que lo conocía desde su infancia.

Sin embargo, hasta el momento, los seres queridos de Henry Canro no han proporcionado detalles acerca de la causa exacta de su fallecimiento.

Así lamentó el gobernador Jorge Emilio Rey la muerte de Henry Canro, el importante periodista de Colombia

En sus redes sociales, Jorge Emilio Rey, el gobernador de Cundinamarca, destacó la trayectoria del periodista Henry Canro y exaltó su aporte para el desarrollo cultural de la región.

"Me entristece la pérdida de Henry Canro, a quien conocí desde mi infancia. Siempre activo, propositivo en la organización de eventos deportivos y culturales, y un gran amante del periodismo. Defensor de la historia de su pueblo.

Recuerdo los campeonatos de microfútbol que organizaba hace más de 40 años en la plazoleta Marqués de San Jorge, en Funza. Allí daba sus primeros pasos en los comentarios deportivos y, en algunas ocasiones, como narrador de los mismos. Fue impulsor de la cultura a través de concursos de grupos musicales, de danzas e incluso de recitales", planteó el mandatario.

"Con gran esfuerzo fundó el sistema de medios Bacatá Stereo y La Tribuna. Fue pionero y, a punta de pasión, logró tener una emisora con instalaciones modernas y una gran cabina de transmisión. Gracias, Henry, porque le abriste campo al periodismo regional. Lo hiciste con muchas dificultades, pero siempre lograbas sobreponerte", agregó.

Así fue la trayectoria de Henry Canro, el importante periodista de Colombia

El periodista Henry Canro fue el fundador y director de la emisora Bacatá Stereo, que realizó su primera emisión el 12 de enero de 1990.

Asimismo, fue el fundador y director del periódico La Tribuna y promovió el Festival Cultural de la Sabana en 1984.

De igual manera, principalmente, se destacó en el cubrimiento de noticias relacionadas con la política, las elecciones y el deporte.