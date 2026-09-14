Luto profundo: reconocido cantante fue asesinado a tiros

El pasado sábado 12 de septiembre de 2026, un reconocido rapero de República Dominicana murió tras recibir múltiples impactos de bala.

Se trata de Alexis Delgado Ortiz, que en la escena musical era conocido como Diddy Glow o 'La bestia'.

Este músico, que inició su carrera artística en las batallas callejeras de freestyle, tenía 31 años y era oriundo de Boca Chica, el municipio situado en la provincia de Santo Domingo, República Dominicana.

¿Qué se sabe del asesinato de Diddy Glow, el reconocido rapero de República Dominicana?

De acuerdo con las autoridades de República Dominicana, Diddy Glow se encontraba en Boca Chica y estaba reunido con varias personas observando a unos peces betta.

Sin embargo, de manera inesperada, un vehículo llegó a la zona, varios sujetos armados descendieron de él empuñando armas y abrieron fuego sin mediar palabra.

Tras ese hecho, Diddy Glow quedó gravemente herido y fue trasladado a un centro médico, pero falleció al poco tiempo a pesar de los esfuerzos de los especialistas.

Además, luego del ataque armado, también murió un hombre identificado como Jonathan Villanueva, que era conocido como 'Cotuí'.

En las primeras líneas de investigación, la Policía de República Dominicana ha manifestado que todo parece indicar que el hecho sicarial no iba dirigido contra Diddy Glow, sino que él resultó afectado en medio de la balacera.

No obstante, los investigadores continúan recopilando las pruebas suficientes para esclarecer lo sucedido.

Arcángel, el importante cantante de reguetón, lamentó la muerte de Diddy Glow

Después de que se confirmó el asesinato de Diddy Glow, Arcángel, en una historia de Instagram, le deseó un descanso eterno.

"Que descanse en paz, Diddy Glow", fue el mensaje exacto de la leyenda del reguetón.

La discografía de Alexis Delgado Ortiz indica que algunos de sus éxitos más reconocidos son 'Algarete', 'Diddy contra el mundo' y 'La para se siente'.

Asimismo, también colaboró en temas musicales como 'Baja a vivirla RMX' y 'Entolinao'.