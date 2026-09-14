Cayó ‘Trompón’, presunto explosivista señalado de haber gestado los violentos ataques en Guamalito

En medio de un operativo desplegado durante la madrugada de este lunes en Guamalito, zona rural de El Carmen, Norte de Santander, la fuerza pública capturó a alias Trompón, señalado presunto explosivista del ELN.

De acuerdo con las autoridades, el hombre tendría relación con los recientes ataques contra la fuerza pública en este corregimiento del Catatumbo y habría participado en la preparación de acciones con explosivos.

La captura se produjo en medio de un despliegue militar que busca recuperar las condiciones de seguridad en una zona que ha sido escenario de varios hechos violentos en los últimos días.

¿Qué hay detrás de los ataques en Guamalito?

La operación ocurre después de una serie de ataques que pusieron en alerta a las autoridades y a los habitantes de este corregimiento.

Uno de los hechos más graves fue la destrucción de la subestación de Policía de Guamalito con explosivos. Las instalaciones habían servido durante meses como punto de seguridad para la comunidad.

Sin embargo, ante el deterioro de las condiciones de seguridad y los ataques que venían registrándose, los uniformados que permanecían en el lugar tuvieron que ser evacuados.

Menos de 24 horas después de su salida, un nuevo ataque con explosivos terminó por destruir la infraestructura policial.

¿Qué habían dicho las autoridades sobre los recientes ataques en Guamalito?

El alcalde de El Carmen, José Contreras, había advertido que la subestación venía siendo blanco de ataques sistemáticos.

Recordemos que la estación de Policía de Guamalito ha venido sufriendo unos ataques sistemáticos el día 4 y 7, que dejaron en una destrucción total la subestación.

Los hechos obligaron a retirar a los uniformados del corregimiento, dejando temporalmente a la población sin presencia permanente de la fuerza pública.

¿Cómo dieron con alias Trompón?

La captura de alias Trompón se conoce después del consejo de seguridad realizado en Ocaña, con la participación de los ministros de Defensa y del Interior.

En esa reunión se analizaron los hechos ocurridos en Guamalito y se establecieron directrices para que la fuerza pública vuelva a brindar seguridad en este sector del Catatumbo.

Ahora, las autoridades deberán establecer cuál fue exactamente la participación de alias Trompón en los ataques y determinar si existen otros responsables detrás de las acciones con explosivos.

Mientras avanza la investigación, la prioridad para las autoridades es recuperar la seguridad del corregimiento y evitar que la población quede nuevamente expuesta a hechos violentos.