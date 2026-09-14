¿Su iPhone será compatible? Estos son los modelos que recibirán la actualización de iOS 27

Apple ha lanzado oficialmente iOS 27, su esperado sistema operativo móvil que llega cargado de importantes renovaciones visuales y funciones avanzadas de inteligencia artificial.

Tras meses de fases de prueba y betas para desarrolladores, la compañía de Cupertino ha liberado la actualización de manera global, generando grandes expectativas entre los usuarios debido a las mejoras de estabilidad y rendimiento general en el ecosistema.

Sin embargo, como ocurre habitualmente con cada gran salto de software, la gran pregunta entre los consumidores gira en torno a la compatibilidad del hardware y qué dispositivos podrán dar el salto a esta nueva versión.

¿Qué iPhone serán compatibles con iOS 27?

La política de soporte de Apple mantiene una línea continuista respecto al ciclo anterior, permitiendo que todos los teléfonos que ya ejecutaban iOS 26 puedan actualizar sin inconvenientes a iOS 27. Esto significa que el soporte oficial se extiende desde la familia del iPhone 11 en adelante, abarcando también las versiones de entrada más económicas de la marca.

Estos serán los modelos que funcionarán con esta actualización:

iPhone 11 y SE: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max y iPhone SE (2ª generación o posterior)

iPhone 12: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max.

iPhone 13: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max.

iPhone 14 y 15: iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, junto a los modelos iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max.

iPhone 16, 17, variantes "Air", "e", la nueva familia iPhone 18 y el innovador plegable iPhone Duo.

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¿Qué novedades tendrá en iOS 27?

A pesar de que el abanico de modelos compatibles es amplio y abarca dispositivos con varios años en el mercado, es importante destacar que no todas las funciones estrella de iOS 27 estarán disponibles en la totalidad de los teléfonos admitidos.

Las herramientas más avanzadas de Apple Intelligence, la profunda reestructuración del asistente Siri y ciertas tareas de procesamiento generativo requerirán de arquitecturas con mayores recursos de memoria RAM y chips específicos.

Los terminales más antiguos dentro de la lista recibirán las mejoras estéticas generales del sistema, optimizaciones de seguridad y retoques en aplicaciones nativas, pero quedarán limitados en las capacidades de IA más exigentes.

Para proceder con la instalación de forma segura, se recomienda realizar una copia de seguridad previa, contar con una conexión estable a redes Wi-Fi y asegurarse de que el dispositivo disponga de batería suficiente. La actualización se puede descargar directamente desde el menú de Ajustes, accediendo al apartado General y posteriormente a Actualización de software.