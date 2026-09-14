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Laura Sarabia no aceptó cargos tras ser imputada por el caso del polígrafo a Marelbys Meza

A la exdirectora del Dapre la imputaron por los delitos de abuso en función pública, constreñimiento ilegal y peculado por uso.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 14 de 2026
03:28 p. m.
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Este lunes 14 de septiembre, se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra Laura Sarabia, exdirectora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) del gobierno Petro.

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Sarabia no aceptó cargos por los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado por uso.

El escándalo del polígrafo a Marelbys Meza

El punto de partida de este hecho fue el 29 de enero de 2023, cuando la hoy imputada ejercía como jefa del despacho presidencial del gobierno (después estuvo como directora de Prosperidad Social, directora del Dapre, canciller y embajadora en Reino Unido).

Para ese momento, Marelbys Meza trabajaba como empleada doméstica en su vivienda. Resulta que en la casa se perdió una alta cantidad de dinero que se encontraba en una bolsa negra al interior de una maleta.

La bolsa en cuestión fue llevada a su apartamento por un oficial que estaba a cargo de la seguridad personal. Fue entonces cuando los señalamientos se centraron en Meza como la principal sospechosa.

¿Qué delitos le imputaron a Sarabia?

Al parecer, Sarabia le ordenó por teléfono al que era el jefe de seguridad de la Presidencia que le practicaran el polígrafo a la empleada en las instalaciones presidenciales.

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Posteriormente, Meza fue recogida en un vehículo oficial desde su vivienda en Soacha hasta el edificio Galán en la Casa de Nariño. En el piso de abajo le realizaron el respectivo polígrafo, el cual quedó en video.

Durante este tiempo, se supo que ella había sido intimidada y acusada de haberse robado el dinero. Inclusive, le advirtieron sobre una posible privación de la libertad en la cárcel.

Con base en lo indicado por la Fiscalía en la audiencia, haber dispuesto de funcionarios públicos y recursos para un polígrafo motivado por un hecho personal y no competente al cargo fue un abuso de poder; tanto por parte de Sarabia como de los servidores públicos involucrados.

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