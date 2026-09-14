Cómo recuperar el dinero de una cuenta embargada: Lo que la ley le permite y los bancos omiten

El sistema financiero y judicial en Colombia establece que el embargo de cuentas bancarias es una medida cautelar frecuente dentro de los procesos ejecutivos y de jurisdicción coactiva. Sin embargo, existe un mito generalizado de que una vez retenido el dinero, este se pierde de forma irrevocable.

La legislación colombiana —amparada en el Código General del Proceso y la normatividad de la Superintendencia Financiera— contempla mecanismos jurídicos específicos para controvertir estas medidas, proteger el mínimo vital y lograr la recuperación de los saldos afectados si se incurre en vicios procesales o en la afectación de dineros inembargables.

Marco normativo de las cuentas embargadas en Colombia

De acuerdo con la normatividad colombiana, los embargos decretados por jueces civiles, laborales o entidades como la DIAN y las tesorerías municipales no pueden vulnerar los derechos fundamentales del deudor. Entre los principales motivos para solicitar el levantamiento o la limitación de un embargo en el país se encuentran:

Protección del mínimo vital: El artículo 155 del Código Sustantivo del Trabajo y reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional establecen que los salarios y pensiones cuentan con protección especial y son inembargables, salvo para cooperativas o embargos por alimentos, y aun así existen topes estrictos.

Si la cuenta recibe exclusivamente el pago de una mesada pensional o un salario mínimo legal vigente (SMLMV), los fondos retenidos indebidamente deben ser devueltos.

Límites de inembargabilidad bancaria: El artículo 684 del Código General del Proceso fija un tope máximo de inembargabilidad para los dineros depositados en cuentas de ahorros (actualmente indexado y actualizado mediante circulares de la Superfinanciera).

Todo saldo que se encuentre por debajo de dicho monto está blindado contra medidas cautelares ordinarias.

Errores en la notificación o prescripción: Si la obligación principal ha prescrito o el proceso presenta irregularidades en la notificación al deudor, la medida cautelar carece de sustento jurídico válido.

Pasos para solicitar el desembargo en Colombia

Para iniciar el trámite de recuperación de saldos retenidos en entidades bancarias como Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá, BBVA u otros establecimientos en territorio colombiano, se debe seguir un procedimiento riguroso.

Primero, se debe solicitar una certificación en la entidad financiera acudiendo al banco donde se posee el producto para que expidan el certificado de la medida cautelar, indicando el juzgado o entidad coactiva, el número de radicado de 22 dígitos y el monto exacto retenido. Segundo, se realiza la revisión del expediente en el portal de la Rama Judicial mediante la consulta de procesos unificada (CPNU), verificando el estado del proceso ejecutivo para identificar si la medida excede los límites permitidos por la ley colombiana.

Finalmente, se procede con la presentación de excepciones o solicitud de levantamiento a través de un abogado inscrito, radicando ante el despacho judicial o la entidad coactiva el memorial correspondiente para solicitar la reducción del embargo, la sustitución de bienes o la inaplicabilidad de la medida sobre dineros protegidos.