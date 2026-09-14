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Presidente De la Espriella le respondió a cabecilla que dijo estar dispuesto a entregarse

Alias Pinocho, cabecilla de las ACSN y cercano a ‘Bendito Menor’, afirmó que quiere someterse a la justicia.

Presidente De la Espriella y ACSN.
Presidente De la Espriella y ACSN. Foto: Presidencia | AFP.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 14 de 2026
04:24 p. m.
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El pasado 4 de septiembre, las fuerzas militares llevaron a cabo la Operación Centinela de la Patria, con la que dieron de baja a Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias Bendito Menor, quien era cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

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Este hombre era el más buscado en La Guajira y uno de los objetivos prioritarios del gobierno. Estaba detrás de asesinatos, secuestros, extorsiones y demás crímenes cometidos en la región Caribe; a tal punto que contaba con circular roja de Interpol.

Cercano a ‘Bendito Menor’ quiere someterse a la justicia

Durante la operación también fueron abatidos su pareja sentimental, alias Bebecita, y dos secuaces, alias El Tío y Casiloco. El presidente Abelardo de la Espriella había dicho que ‘Bendito Menor’ era un objetivo de alto valor para ponerle punto final.

Fredy Castillo Carrillo, conocido como alias Pinocho, otro de los cabecillas de las ACSN, conversó con la Revista Semana y le dejó un mensaje al presidente en el que dijo que estaba dispuesto a someterse a la justicia.

Es importante recordar que el gobierno dio por terminada la mesa de diálogo que había con este grupo, así como el resto de las estructuras criminales, tales como el ELN o las disidencias de las Farc.

¿Qué respondió el presidente?

“Si hay una ley de sometimiento a la justicia, unas garantías, me entrego, ayudo y aporto (…) y voy a Estados Unidos y arreglo mi problema directamente”, aseguró.

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Por medio de su cuenta de X, el mandatario respondió para pedirle a los ministerios de Defensa y Justicia que se adelante este proceso: “Coordinen, en un plazo perentorio de una semana, el sometimiento a la justicia de este sujeto”.

Aunque recordó que en su gobierno no habrá negociaciones con grupos armados. “Si no se entrega y continúa enfrentando al Estado, delinquiendo y haciendo daño, la orden es darle de baja”, precisó.

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