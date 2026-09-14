Ni Bogotá, ni Medellín, Selección Colombia volverá a jugar en esta ciudad del país ante Chile

La Selección Colombia ha confirmado oficialmente uno de los eventos deportivos y sociales más esperados del año: se medirá ante la Selección de Chile en un partido que se disputará en la ciudad de Cali el próximo mes de noviembre.

Más allá de la rivalidad deportiva y la emoción que siempre despierta el combinado nacional, este encuentro tendrá un profundo carácter benéfico.

"El próximo 13 de Noviembre de 2026, jugaremos frente a la Selección de Chile en Cali" Ramón Jesurun en rueda de prensa.

El estadio Pascual Guerrero de la capital del Valle del Cauca será el escenario encargado de albergar este trascendental compromiso.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF), en conjunto con las autoridades locales, ha estructurado este evento bajo un modelo enfocado en la responsabilidad social. Todo lo recaudado por concepto de boletería y patrocinios estará destinado a fundaciones y programas de apoyo a comunidades vulnerables en la región pacífica.

La noticia ha generado una enorme expectativa entre los aficionados vallecaucanos, quienes llevaban varios años esperando el regreso del combinado nacional a su territorio en un partido de alta convocatoria.

La última vez que la tricolor pisó suelo caleño en un contexto similar dejó un recuerdo imborrable, por lo que se espera un lleno total en las gradas del escenario sanfernandino.

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