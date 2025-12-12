Johanna Fadul rompe el silencio tras comentarios por su participación en La Casa de los Famosos

Los más fieles fanáticos de La Casa de los Famosos Colombia se encuentran a la expectativa tras los recientes anuncios que confirmaron la presencia de nuevos famosos en la próxima temporada del exitoso reality del Canal RCN.

Por esto, la confirmación de la actriz Johanna Fadul ya ha generado gran conmoción ya que cientos de usuarios manifestaron su asombro por ver a una de las actrices más famosas y recordadas por los colombianos en dicho formato.

RELACIONADO Conozca quiénes ya están confirmados para La casa de los famosos Colombia 2026

Johanna Fadul habla sobre La Casa de los Famosos Colombia

Fadul se ha posicionado, dentro de la industria del entretenimiento, como una de las actrices con mayor trayectoria en el país. Por esto, el anuncio de su participación en el programa ha generado todo tipo de reacciones ya que, mientras algunos celebraron la novedad, otros cuestionaron dicha determinación.

Sin embargo, la mujer decidió romper el silencio al hablar por primera vez, en las historias de su cuenta oficial en Instagram, en donde reveló algunas de las estrategias que va a implementar para sobrevivir en la casa más famosa del país.

Ahora si les puede decir oficialmente que voy para La Casa de los Famosos Colombia 2026 para que no se la pierdan. Vamos a crear contenido chévere, contenido que aporte, manifestó la mujer.

Johanna Fadul ingresará a La Casa de los Famosos Colombia

La novedad tomó por sorpresa a miles de fanáticos, quienes conocieron de primera mano la noticia por medio de la cuenta oficial de Instagram del programa. De esta manera, la actriz reveló algunas de las actitudes que más le molestan de otras personas y respondió ante las críticas por parte del público.

No me gusta la morronguería, la verdad. Pero desafortunadamente uno tiene que ser delicado porque no a todo el mundo le gusta que le digan las cosas en la cara, añadió.

Finalmente, recalcó que no tiene “nada en contra de nadie”. No obstante, la situación podría ser diferente si alguien posee algo “en contra” de ella. De esta manera, Fadul se une al equipo de nuevos famosos que poco a poco conformarán el grupo final de celebridades que ingresarán a la tercera temporada.