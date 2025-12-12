¿Ha visto a Enzo?: perro salchicha robado en la vía Siberia - Bogotá aún no aparece

La delincuencia en la capital no tiene descanso ya que ahora los criminales optan por robar a las mascotas para extorsionar a sus dueños o venderlos a criaderos para su explotación económica.

Por esto, el caso de Enzo, un perro salchicha mini de color negro que fue robado el pasado 17 de octubre, ha consternado a la ciudadanía y ha vuelto a abrir un debate sobre los deberes y responsabilidades de las guarderías con las mascotas que poseen bajo su cuidado.

RELACIONADO Perrito de catorce años pierde la vida tras ser envenenado en el norte de Bogotá

¿Qué ocurrió con el perrito salchicha robado?

Según el testimonio de sus cuidadores, Enzo fue robado, el pasado mes de octubre, mientras se encontraba siendo transportado por el carro de la guardería de regreso a su casa en la vía Siberia a Bogotá.

Al parecer, en medio de un trancón, una motocicleta, de color roja con negro, que transportaba a dos delincuentes rompieron el vidrio del vehículo para robar a la mascota y demás utensilios de valor.

Pese a que se realizaron las denuncias correspondientes, los dueños manifestaron, el pasado 2 de diciembre, que las autoridades aún no se han contactado con ellos para avanzar en la investigación. Así mismo, según dieron a conocer los dueños, la guardería también se encuentra siendo investigada para poder dar con el paradero de la mascota.

Enzo es un perro salchicha esterilizado de color negro, con manchas marrones en su rostro y una cicatriz en su ceja derecha. Este posee diabetes y hemoparásitos por lo que necesita medicación diaria para mantener su salud estable.

Por esto, sus dueños han solicitado con urgencia información real que permita dar con el paradero de la mascota. También, han denunciado distintas llamadas extorsivas en donde delincuentes los han contactado para solicitar amplias sumas de dinero a cambio de la mascota.

RELACIONADO Aprueban en primer debate el proyecto de ley que busca prohibir el uso de pólvora para proteger animales

Activista denuncia presunta red de robo de mascotas en Bogotá

Al delito de mascotas robadas en la capital también se ha sumado la más reciente denuncia hecha por el activista Andrés Preciado, quien, en los días más recientes, reveló, por medio de sus redes sociales, la existencia de una presunta red que se dedica a robar perros para posteriormente venderlos a comercios ubicados en la avenida Caracas.

De esta manera, proteccionistas dentro de la comunidad animalista han recalcado la importancia de esterilizar, hacer uso del microchip y realizar un riguroso seguimiento a los establecimientos que presten servicios de guardería, dentro y fuera de la capital.