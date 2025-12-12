CANAL RCN
En imágenes: María Corina Machado y Edmundo González se reunieron en Oslo para coordinar estrategia política

Foto: X @EdmundoGU

diciembre 12 de 2025
06:19 p. m.
La dirigente opositora venezolana María Corina Machado y el excandidato presidencial Edmundo González sostuvieron una reunión en la capital de Noruega, en la que abordaron temas de planificación y coordinación política frente a los retos que enfrenta la oposición en Venezuela.

El encuentro fue confirmado por González a través de su cuenta en la red social X, donde escribió: “Hoy me he reunido con María Corina (@MariaCorinaYA) en una jornada de trabajo y planificación intensa. Estamos plenamente coordinados para los retos por venir. Es fácil trabajar en la reafirmación del objetivo común: la libertad de nuestro país”.

¿Cómo logró escaparse María Corina Machado de Venezuela?

La reunión se produjo después de que Machado lograra salir de Venezuela en una operación encubierta para asistir a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025, galardón que le fue otorgado por su liderazgo en la oposición democrática.

Según reveló Bryan Stern, director de una organización de rescate sin ánimo de lucro, la dirigente vivió una “compleja y aterradora travesía” durante la noche en alta mar para escapar del país.

Una embarcación y un avión: el recorrido de María Corina Machado

En entrevista con CBS News, Stern relató que se encontró con Machado en el mar, tras once meses de clandestinidad en Venezuela por temor a represalias del gobierno de Nicolás Maduro. La líder opositora abordó una embarcación que la esperaba y realizó una travesía de 13 horas hasta un lugar no revelado, desde donde tomó un avión rumbo a Noruega.

La llegada de Machado a Oslo, horas después de la ceremonia de entrega del Nobel, marcó un hito en su trayectoria política y en la visibilidad internacional de la oposición venezolana. Su encuentro con González refuerza la narrativa de unidad y coordinación en torno al objetivo común de lograr un cambio político en el país.

Fuentes cercanas a la oposición señalaron que la agenda internacional de Machado y González busca sumar apoyos y visibilizar la situación venezolana en escenarios europeos, en medio de la presión internacional sobre el gobierno de Maduro.

