'Pipe Tuluá' interpone tutela ante la Corte Suprema para frenar su extradición

La defensa de alias Pipe Tuluá argumenta que la medida busca proteger sus derechos fundamentales, alegando que el proceso de extradición vulneraría garantías constitucionales.

Foto: captura de pantalla de video

diciembre 12 de 2025
05:07 p. m.
El narcotraficante colombiano Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias Pipe Tuluá, presentó una acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia con el propósito de detener el proceso de extradición en su contra hacia Estados Unidos, donde enfrenta cargos por tráfico de drogas y conspiración.

La defensa del señalado capo sostiene que la medida busca proteger sus derechos fundamentales. En el escrito, Pipe Tuluá argumenta que su entrega a las autoridades estadounidenses “vulneraría garantías constitucionales como el debido proceso y el derecho a la defensa”.

Autoridades lo señalan como articulador de rutas hacia Centroamérica y Norteamérica

El documento también advierte que “la extradición desconoce el principio de soberanía judicial y expone al accionante a un juicio sin las debidas garantías en territorio extranjero”.

El caso ha generado expectativa en círculos judiciales y políticos, pues se trata de uno de los capos más perseguidos por las agencias de seguridad internacionales.

Según las autoridades, alias Pipe Tuluá es considerado un articulador clave de rutas de narcotráfico hacia Centroamérica y Norteamérica. Fue capturado meses atrás en un operativo conjunto de la Policía y la Fiscalía, y desde entonces permanece recluido en una cárcel de máxima seguridad.

Corte Suprema estudiará tutela de alias Pipe Tuluá

La tutela, que ahora deberá ser estudiada por la Corte Suprema, se convierte en un nuevo capítulo dentro de la estrategia de su defensa para frenar la extradición. En el documento, el procesado insiste en que “la justicia colombiana debe garantizar que cualquier proceso se adelante en el país, evitando la entrega a un sistema judicial que busca un castigo ejemplarizante más allá de lo que corresponde”.

Fuentes judiciales señalaron que la Corte Suprema deberá pronunciarse en los próximos días, en medio de la presión internacional para que Colombia cumpla con los compromisos de cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

