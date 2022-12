Historias que inspiran: niños valientes, soñadores y llenos de magia

En esta noche de navidad Noticias RCN le hace un homenaje a los niños que nos inspiran cada día con su enorme corazón. Sarita, Francisco, los niños del departamento del Chocó y Sebastián son los pequeños que protagonizan las historias con las que nos muestran el poder de la nobleza, la valentía, la fuerza de la familia y sobre todo nos enseñan a ser mejores.

Con los ojos del alma

La historia de Sarita, una pequeña con discapacidad visual que, gracias al éxito de Leandro Díaz, la gran producción de Nuestra Tele, aprendió a sonreír y a ver con los ojos del alma.

“Si cada año estuviéramos ciegos por un día, gozaríamos en los restantes trescientos sesenta y cuatro".

En el papel que interpreta Silvestre Dangond, Sarita se sintió tan identificada que más que escucharlo cada noche quiso conocerlo en persona. Así que visitó los estudios de RCN, los estudios de grabación de telenovelas y una vez más nos dio una lección de vida con su nobleza.

La música, el instrumento para tocar el cielo

La música este año dio para todo y nos mostró historias cargadas de talento, así es Francisco Cruz Lozano, un pequeño de 11 años que se convirtió en todo un prodigio del piano, ha ganado siete concursos nacionales e internacionales y sigue contando.

“Siento como si me estuviera elevando en el cielo, cuando tengo un público enfrente me dan un poquito de nervioso al principio, luego me relajo pienso en la obra y empiezo a tocar en un cuarto blanco", afirmó el pequeño.

No ha sido un camino fácil, su talento no es producto del azar. En tiempo récord aprobó seis semestres académicos, con nueve años cursó el nivel C junto a estudiantes de 15 y 16 años.

Una cancha, la esperanza de muchos niños chocoanos

En medio del ejercicio de recorrer y conocer los rincones del país, nuestros periodistas llegaron al departamento del Chocó y se encontraron con unos niños y jóvenes muy especiales y soñadores. Su mayor anhelo era una mejor cancha de fútbol.

Noticias RCN llegó hasta esta cancha, en una de las zonas con más problemas del Pacifico colombiano, una zona sin acueducto, sin agua potable, que escasamente tiene luz. Una zona violenta, una zona de exclusión.

Pero en esta cancha se juegan muchas más cosas que un partido de fútbol. Bajo la dirección del profesor Richard flores, un joven que junto con otros más de esta zona del norte de Quibdó está impulsando el fútbol como una salida a los problemas de niños y jóvenes chocoanos que ven en el deporte una salida a la violencia que los rodea.

El tacto son sus ojos, los puntos en relieve su guía y la pasión del fútbol que corre por sus venas

Este año el Mundial de Catar paralizó al mundo, adultos y niños de los cinco continentes siguieron de cerca este encuentro deportivo y en medio de tanto fútbol hay historias que emocionan por la creatividad y sentido de inclusión.

Sebastián Filoramo es un niño con discapacidad visual que decidió adaptar el álbum de la Copa del Mundo al sistema braille. A sus doce años, Sebastián no quiere perderse ninguna oportunidad de vivir la Copa Mundo Catar 2022.

Con el ingenio de sus padres acompañado de su deseo por un mundo más inclusivo dio paso a una novedosa forma de llenar el álbum de los equipos que disputaron la copa dorada. El pequeño valiente y su familia adaptaron cada una de las páginas al sistema braille, juntos convirtieron todas las 620 láminas en un elemento que Sebastián puede leer y espera que para la próxima cita mundialista haya una versión más inclusiva.