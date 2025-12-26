Una perrita habría sido lanzada de un puente de 15 metros en Santa Marta

Noticias RCN conoció detalles de un presunto nuevo caso de maltrato animal en Santa Marta. Los sollozos de una perrita escondida entre un matorral fueron los que alertaron a los residentes del barrio Villa Campestre.

RELACIONADO Bogotá firma un pacto para un diciembre sin pólvora que proteja la vida y bienestar de los animales

Nuevo caso de maltrato animal: lanzaron de un puente a una perrita

El animal fue encontrado incapaz de levantarse, con múltiples fracturas, tras ser presuntamente lanzado desde un puente de aproximadamente 15 metros de altura.

“Sufrimos mucho porque aquí hay una polémica. Sinceramente, hace años nos tiran animalitos de allá del puente, los dejan por acá tirados en el abandono”, aseguró María Eugenia Rendón, habitante del barrio Villa Mercedes.

Según testimonios de la comunidad, se han registrado cuatro casos similares en el mismo sector. De estos incidentes previos, dos animales fallecieron debido a la gravedad de las lesiones sufridas, mientras que uno de ellos fue adoptado por vecinos.

“No es la primera vez que está pasando con esta situación de los animales aquí, que siempre están tirando animales por el puente. Y ya nosotros tenemos un perrito que se llama Pechi y lo hemos acogido”, indicó Efraín Contreras, también residente del barrio Villa Mercedes.

La perrita afectada fue trasladada de inmediato a un centro veterinario por una fundación animalista, donde actualmente recibe atención especializada.

Los profesionales veterinarios determinaron que el animal requiere cirugía debido a que no puede levantarse por sus propios medios. Los tratamientos necesarios para su recuperación representan costos económicos considerables.

Ante la repetición de estos hechos, los residentes de Villa Campestre han solicitado a las autoridades la instalación de cámaras de seguridad en la zona del puente.

Ciudadanos piden ayudas para identificar casos de maltrato animal

Esta medida busca prevenir nuevos casos de maltrato animal y ayudar a identificar a los responsables de estos actos, que se han vuelto cada vez más frecuentes en el sector.

El caso ha generado indignación tanto en la comunidad local como en redes sociales, donde se han multiplicado los llamados a endurecer las sanciones contra el maltrato animal en el país.