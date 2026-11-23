Este lunes 23 de noviembre se conoció que un conductor del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP) resultó gravemente herido luego de ser agredido con un arma blanca.

Nuevo ataque contra conductor de SITP en Bogotá

Los hechos se habrían registrado este domingo cuando el uniformado le hizo un reclamo a un sujeto que presuntamente habría participado en un robo en el sector de El Recreo, en la localidad de Bosa, al suroccidente de la ciudad.

Imágenes compartidas en redes sociales dejan ver cuando el individuo intimida y amenaza con un cuchillo al colaborador de la entidad. “Hágalo pirobo, hágalo y verá”, se escucha decir al hombre.

Tiempo después el sujeto baja del articulado y una mujer, quien graba las imágenes, se baja detrás de él gritándole a la gente que por favor lo detengan porque agredió al conductor. En otra escena se observa cómo varios ciudadanos violentan y golpean al individuo.

Tanto el agresor como el conductor fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.

Entretanto, el concejal de Bogotá, Juan David Quintero, denunció el caso en su cuenta oficial de X y aseguró que los conductores el SITP no pueden seguir estando expuestos a este tipo de ataques.

Piden al alcalde Galán blindar Transmilenio y SITP

“En Bosa (sector El Recreo) un conductor de SITP confrontó a un presunto ladrón y terminó apuñalado. La comunidad tuvo que intervenir y enviarlo al hospital porque las autoridades no llegan a tiempo”.

Adicionalmente, hizo un llamado urgente al alcalde Carlos Fernando Galán para que intervenga ante este tipo de situaciones que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos que usan el transporte público.

“¿Cómo pretendemos que más bogotanos usen el transporte público si ni siquiera quienes lo operan están seguros? La inseguridad en el SITP y TransMilenio es una deuda pendiente de esta Administración. No basta con invertir en infraestructura para carros particulares: si no hay control, presencia policial efectiva y protocolos reales de protección para conductores y usuarios, la gente seguirá prefiriendo el carro”, añadió Quintero.

Finalmente, aseguró que ya presentó ante el Concejo y proyecto que busca “blindar sí o sí el transporte público. Hagamos que Bogotá funcione. El transporte público tiene que ser seguro o no va a despegar”.