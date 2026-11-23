La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional e inmediata de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada, congresista del Pacto Histórico, en medio de las investigaciones por la presunta falsificación de títulos académicos que han desatado una fuerte controversia política y jurídica.

La medida implica que la congresista no podrá ejercer sus funciones legislativas mientras avanza el proceso disciplinario y tampoco recibirá remuneración durante el tiempo que permanezca suspendida. La decisión fue adoptada como una medida cautelar mientras el Ministerio Público estudia de fondo el caso, cuyo análisis final será considerado por el despacho del procurador general

Procuraduría argumenta riesgo de interferencia en la investigación

Según se conoció, la suspensión provisional fue decretada debido a que la permanencia de Estrada en el cargo podría interferir en el desarrollo de las investigaciones. La medida tiene cumplimiento inmediato y la legisladora no podrá asistir ni participar en las actividades del Congreso de la República durante su vigencia.

RELACIONADO Pacto Histórico solicita la renuncia de Luz Verónica Estrada por títulos falsos

El caso tomó relevancia luego de que salieran a la luz cuestionamientos sobre la autenticidad de títulos académicos que la congresista habría presentado como ingeniera de Minas. Las denuncias provocaron reacciones incluso dentro de la bancada del Pacto Histórico, desde donde algunos sectores le solicitaron apartarse del cargo mientras se esclarecían los hechos.

Pese a la controversia, Estrada no presentó su renuncia y optó por asumir su defensa jurídica a través de su representación legal, lo que anticipa una disputa jurídica para intentar conservar su curul.

RELACIONADO Luz Verónica Estrada aparece indiciada en tres indagaciones y fue denunciada ante la Corte Suprema

Contrato en la DIAN se convierte en punto clave del proceso

Las investigaciones también se concentran en un contrato que habría recibido en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), cuyo valor superaría los 70 millones de pesos. De acuerdo con las primeras hipótesis de los organismos de control, dicho vínculo contractual habría sido obtenido mediante una hoja de vida que contenía presuntos títulos falsificados.

Este aspecto es considerado uno de los elementos más delicados del expediente, pues podría configurar conductas relacionadas con falsedad en documento público y privado, además de un eventual fraude procesal derivado del acceso a una contratación estatal bajo información presuntamente irregular.

La controversia se amplió luego de que instituciones educativas señalaran presuntas inconsistencias en documentos académicos atribuidos a la congresista, incluyendo certificaciones universitarias y de educación secundaria. Además, trascendió que las denuncias sobre estas irregularidades habían sido puestas en conocimiento de las autoridades desde años anteriores.

Mientras la Procuraduría adelanta su evaluación disciplinaria, la Corte Suprema de Justicia ya realiza actuaciones preliminares debido al fuero constitucional de la congresista. Paralelamente, las denuncias también habían dado lugar a indagaciones en otras instancias judiciales.

Por ahora, la suspensión se mantiene vigente y la atención está puesta en las decisiones que adopten la Procuraduría, la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes y la propia bancada del Pacto Histórico frente a uno de los escándalos políticos más sonados de las últimas semanas.