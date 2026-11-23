‘Carrataplan’, un majestuoso caballo blanco, se ha convertido en parte fundamental dentro del proceso de enseñanza para decenas de niños que habitan en las veredas de Tunja, en el departamento de Boyacá.

Vestido con camisa, pantalón y unos tiernos anteojos, el equino blanco es guiado por uniformados de la Policía para que este llegue a los más pequeños cargado de una pequeña biblioteca con libros.

Estrategia para incentivar la lectura en Tunja

Denominada como la “Equinoteca”, el programa es ejecutado por la Policía Metropolitana de Tunja y tiene el principal objetivo de llamar la atención de los más pequeños para enamorarlos de la lectura, alejarlos de las pantallas y promover la educación por medio de novedosas dinámicas.

"Nos llena de alegría ver las sonrisas de los niños cuando reciben a nuestros carabineros y descubren que un libro puede convertirse en un regalo que alimenta la imaginación”, explicó Alfonso Burbano, comandante de la Policía de Tunja.

Pero el encuentro no solo termina en la entrega de los libros ya que el grupo de Carabineros se encuentra con los pequeños y, junto a ‘Carrataplan’, se sientan a leer las novelas y cuentos para elevar la imaginación de los menores.

“Queremos acercarnos a los niños, promover la lectura y compartir mensajes de seguridad, convivencia y protección del medio ambiente”, explicó Juliana Sandoval, Policía Carabineros.

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Cuidado animal en la educación de los niños

Al finalizar los encuentros, los más pequeños se quedan con los libros que el profesor ‘Carrataplan’ les lleva. Sin embargo, el mensaje es claro ya que dichas lecturas también buscan ser compartidas por medio de un intercambio entre los mismos pequeños para expandir las enseñanzas de cada libro entregado.

Gracias a la “Equinioteca”, y la participación especial de ‘Carrataplan’, los más pequeños de las veredas de Tunja están formándose al mismo tiempo que aprenden sobre la importancia del cuidado animal y ambiental.