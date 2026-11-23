Construir y programar dispositivos, explorar entornos de realidad virtual y participar en experimentos serán algunas de las actividades del nuevo Centro de Ciencias impulsado por la Fundación Conecta +, en el norte de Bogotá.

El proyecto está dirigido a niños, jóvenes y adultos. Su propuesta consiste en acercar conceptos de ciencia y tecnología mediante ejercicios prácticos en los que los participantes podrán observar fenómenos, ensayar soluciones y elaborar prototipos. El espacio también contempla actividades de producción audiovisual y trabajo en equipo.

¿Qué actividades ofrecerá el nuevo Centro de Ciencias de Bogotá?

En el área de robótica educativa, los participantes podrán familiarizarse con la construcción y programación de dispositivos. Habrá ambientes de realidad virtual para explorar escenarios digitales y zonas de experimentación científica en las que la observación será parte del proceso de aprendizaje.

El centro también prevé espacios para desarrollar prototipos y compartir los resultados de los proyectos. La fundación enmarca estas actividades en la apropiación social del conocimiento, un enfoque que promueve la participación de la ciudadanía en la aplicación y construcción del conocimiento científico.

“Queremos que la ciencia y la tecnología dejen de percibirse como conocimientos lejanos o exclusivos de especialistas”, señaló Camilo Roncancio, director de la Fundación Conecta +.

¿Dónde queda el nuevo Centro de Ciencias de Bogotá?

Este Centro de Ciencias está ubicado en la calle 166 #19-73, en el barrio Toberín. Según la información difundida por la fundación, la inauguración se realizó el viernes 20 de noviembre de 2026, a las 5:00 p. m.

La agenda del acto incluyó un recorrido por las instalaciones con representantes del Gobierno nacional, universidades, colegios y empresas del sector.

Además, la fundación planteó ese encuentro como una oportunidad para identificar proyectos conjuntos de divulgación científica y formación tecnológica de cara a 2027.