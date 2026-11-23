Atlético Mineiro perdió el pasado 21 de noviembre la gran final de la Copa Sudamericana y sumó su tercera derrota consecutiva en una final internacional; en 2024 cayó ante Botafogo en la definición de la Copa Libertadores y en 2025 ante Lanús por la 'otra mitad de la gloria'.

El renovado estadio Metropolitano de Barranquilla, colmado en un 90% por hinchas 'xeneizes', fue testigo de una tranquila victoria de Boca Juniors por 2-0; a los 16 minutos del primer tiempo, Miguel Merentiel abrió el marcador para los argentinos, que no dieron espacio para una reacción de Mineiro, y con el gol de Santiago Ascacibar a los 3 minutos del segundo tiempo, se cerraron las opciones para los brasileros.

Fuerte advertencia de la barra brava de Atlético Mineiro a jugadores tras perder la final

Horas antes de la gran final, la barra brava de Atlético Mineiro envió un claro mensaje a los jugadores del club: "Llegamos a cuatro finales y las perdimos. No pueden perder una quinta final", señaló uno de los líderes de la hinchada al portero Everson, quien escuchó sin emitir una palabra.

A las 3 derrotas consecutivas a nivel internacional, se le suma la caída en final de la Copa de Brasil en 2024 a manos de Flamengo, resultados que motivaron a la hinchada a exigirles el título a los jugadores.

Una vez finalizado el partido en Barranquilla, la barra se volvió a pronunciar a través de un video y enviaron un fuerte mensaje a los jugadores: "No sirve de nada intentar huir, vamos a ir hasta donde estén", sentenció uno de los integrantes y señaló que los jugadores debían dar la cara después de haber mostrado un bajo rendimiento y no representar a la hinchada en el partido decisivo.

¿La barra de Mineiro amenazó a los jugadores?

En un tono desafiante, los integrantes de la barra de Mineiro concluyeron la grabación afirmando que todo lo que planean hacer, lo harán dentro de la legalidad; a partir de dicha frase, algunos internautas consideran que lo dijeron de una manera sarcástica y en forma de amenaza contra los jugadores.