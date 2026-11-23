Los familiares de Gabriel Cárdenas, un joven de 17 años que completa cinco días desaparecido en Bogotá, recibieron nueva información sobre el posible paradero del estudiante de la Universidad de los Andes.

Se conocen señales del paradero de Gabriel Cárdenas

En diálogo con este medio, su mamá, Viviana Morales, aseguró que han recibido múltiples reportes ciudadanos sobre la presencia de su hijo en inmediaciones de la calle 19, cerca de la avenida NQS.

“Las últimas informaciones que tenemos es que el niño anda por esta zona, desorientado. Lo han visto en varios puntos, pero él siempre camina como por esta línea recta”, explicó.

También aseguró que, junto a varias personas, permaneció hasta altas horas de la madrugada en el sector mencionado, a la espera de encontrar al joven y sin acompañamiento de las autoridades. “Acá nadie nos acompañó. Estuvimos hasta las 3 de la mañana”, manifestó.

La madre relató que informó a varios uniformados sobre los reportes recibidos, pues considera que las características de la persona vista en el sector podrían corresponder a su hijo. Sin embargo, según su testimonio, tanto el CTI como el GAULA han aplazado las labores de verificación de las pistas.

"Los investigadores, el CTI, el GAULA, simplemente dicen mañana revisamos, más tarde revisamos, pero ¿más tarde hasta qué hora?, ¿hasta que encontremos a nuestros jóvenes muertos o en otras circunstancias?”, denunció.

Por otro lado, aseguró que un policía habría solicitado los antecedentes del joven, pero que, al constatar que era menor de edad, lo dejó ir. Según su versión, esto habría ocurrido cuando Gabriel ya estaba reportado como desaparecido.

“Tenemos información de que un policía le pidió antecedentes y como es menor de edad lo dejó ir, sabiendo que él ya estaba desaparecido”, añadió.

¿Quién es Gabriel Cárdenas Morales?

Gabriel Cárdenas es estudiante de segundo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes, institución en la que cuenta con una beca académica.

El último dato confirmado sobre su paradero indica que el joven solicitó un servicio de transporte por aplicación el jueves, debido a que iba tarde para sus clases. Desde entonces, se desconoce su ubicación.

Ante esta situación, su madre hizo un llamado directo al Gobierno Nacional y a las entidades encargadas de la protección de niños, niñas y adolescentes para que atiendan el caso con mayor celeridad.

“Le den seriedad a este caso, porque las familias somos las que nos estamos haciendo cargo de todas las investigaciones, cuando ellos y las entidades son las que tienen que hacerse cargo de las cosas”, concluyó.