Tres meses han transcurrido tras el devastador terremoto, de magnitud 7,4, que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto y que dejó a miles de personas damnificadas al perderlo todo.

A estas cifras también se sumaron los miles de animales que quedaron desamparados al perder sus viviendas o quedar desprotegidos por el fallecimiento de sus dueños.

Ante la grave situación, la senadora animalista Andrea Padilla, junto con el líder de la iniciativa Camilo Jaramillo, se unieron para realizar una vaki en pro de los refugios que principalmente quedaron afectados en las regiones más golpeadas por el fuerte movimiento.

¿En qué va la iniciativa ‘Una Garra por Colombia’?

Tras la fatídica mañana del pasado 10 de agosto, miles de colombianos también se unieron en pro de los animales más damnificados que se encontraban en refugios, albergues y fundaciones de departamentos como Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Chocó y Antioquia.

Según el reporte de Camilo Jaramillo, 29 toneladas de alimento lograron ser recolectados en menos de dos semanas después del terremoto que, posteriormente, fueron distribuidas por los territorios más afectados. Además, en seis días se lograron recaudar 399 millones de pesos que fueron donados por 3.338 personas.

Tras recolectar el dinero, se realizó un censo para identificar a las fundaciones y/o refugios más afectados al mostrar los daños y enviar las respectivas cotizaciones de lo necesario para iniciar con la reconstrucción.

28 fundaciones fueron identificadas en departamentos como el Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas, Chocó y Antioquia. Actualmente, varias de las fundaciones ya iniciaron o se encuentran culminando las labores de construcción. Jaramillo añadió que a estas fundaciones fueron enviados 197 millones de pesos para estos procesos.

Buenaventura se convirtió en la zona seleccionada para realizar una masiva jornada de esterilización que benefició a más de 1.059 gatos y perros. Según Jaramillo, varios de estos terminaron desprotegidos tras haber perdido a sus dueños y viviendas.

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¿Cuánto dinero quedó de ‘Una Garra por Colombia’?

El proteccionista también dio a conocer que el saldo actual de la vaki es de 86 millones de pesos que podrán ser destinados a la reconstrucción de más refugios o a masivas jornadas de esterilización en las zonas con más sobrepoblación de animales en condición de calle.