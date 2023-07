Hombre asesinó a un trabajador por robarle su bicicleta

En el área metropolitana de Cúcuta un hombre le causó la muerte a un trabajador por robarle su bicicleta y este martes fue capturado por las autoridades, luego de huir tras propinarle un golpe certero en su cabeza.

Mientras César se movilizaba en su bicicleta, un delincuente lo esperaba con un tubo metálico para golpearlo y hurtarle su medio de transporte. La gravedad del trauma provocado no le permitió seguir con vida y hoy su familia clama justicia.

Le puede interesar: Congresistas ganarán más de $43 millones con aumento salarial anunciado

En las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad que se encontraban cerca al lugar de los hechos, se pudo observar el terrible golpe del que fue víctima César y por el cual murió inmediatamente.

Ludith Marina Arévalo, esposa de César, habló con Noticias RCN: “Yo tengo una niña, él veía de mí y mi mamá y ahora quedé sola, yo no trabajo ni nada y mi niña estudia, se me acabó de graduar, va para primer año y no sé ahora qué voy a hacer, solo con la ayuda de Dios, porque es triste quitarle la vida por una cicla”.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, la víctima se dirigía a una entrevista laboral en el municipio de Villa del Rosario y el delincuente lo sorprendió con un terrible golpe en su cabeza que le quitó la vida inmediatamente, para así llevarse su bicicleta.

“Estaba sin trabajo, preocupado, dijo ‘mija voy a ver’, llevaba ropa por si empezaba a trabajar, ahí estaba su comidita que llevó por si lo dejaban”, aseguró entre lágrimas la esposa de César.

En menos de 24 horas y gracias a las grabaciones recopiladas, las autoridades dieron captura a quien sería presuntamente el responsable de acabar con los sueños de toda una familia en la zona de frontera.

Ahora, su esposa Ludith y su familia buscan recaudar dinero para llevar a su ser querido a San Antonio del Táchira, donde residían desde hace 20 años.