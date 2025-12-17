CANAL RCN
Colombia

Un hombre le quitó la vida a su perro y arrastró el cuerpo por las calles de Manizales

Las aterradoras imágenes, difundidas en redes sociales, permitieron la captura en flagrancia del sujeto.






diciembre 17 de 2025
02:03 p. m.
Los casos de maltrato animal en el país no dan tregua, pues cada día los ciudadanos toman la decisión de visibilizar las reprochables conductas de quienes maltratan o acaban con la vida de los animales.

Por esto, en las horas más recientes, internautas viralizaron estremecedores videos en los que se observa a un sujeto, quien, según las autoridades, le quitó la vida a su propio perro y arrastró su cuerpo por varias calles de la ciudad.

Hombre le quita la vida a su perro en Manizales

Las aterradoras imágenes dejan ver el instante en el que un sujeto arrastra el cuerpo del perro, quien para ese instante ya habría perdido la vida tras haber sido presuntamente estrangulado por el mismo hombre. Según testimonios de internautas, quienes habrían presenciado los hechos, el sujeto justificó el hecho al argumentar que su mascota habría atacado a otra por lo que eso lo habría llevado a quitarle la vida.

Según las autoridades, el hombre fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional tras el reporte de la comunidad. Así mismo, la senadora Andrea Padilla se pronunció ante el hecho al manifestar que el sujeto podría recibir cargos por el delito de muerte en animal agravado.

“Este delincuente, asesino de un animal y peligroso para la sociedad fue capturado en flagrancia tras arrastrar y matar a un perrito. Al cuerpo ya le fue practicada la necropsia. Esperamos que la Fiscalía y el juez apliquen la ley Ángel con todo rigor por el delito de muerte agravado por las circunstancias de espacio público y sevicia”, afirmó Padilla.

Así mismo, según el grupo de abogados Alegato Juristas, el padre del capturado habría perdido la vida ante los hechos.

Penas que condenan el maltrato animal en Colombia

El que, maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión de 32 a 56 meses, inhabilidad especial de 2 a 5 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Bajo las circunstancias de agravación punitiva se contempla que aquel que cometa la conducta con sevicia y en vía o sitio público se le aumentarán las penas de la mitad a tres cuartas partes.

