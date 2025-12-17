CANAL RCN
Colombia Video

Habló patrullera que resistió durante siete horas los ataques de las disidencias en Buenos Aires, Cauca

El grupo armado atacó la estación policial con explosivos. Dos uniformados que quedaron sepultados tras la explosión de un cilindro bomba sobrevivieron.

Noticias RCN

diciembre 17 de 2025
01:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el devastador ataque de las disidencias de las Farc en Buenos Aires, Cauca, una volqueta cargada con nueve cilindros de 100 libras de explosivos cada uno, no explotó, se dañó el mecanismo de detonación y una granada artesanal que cayó dentro de una garita donde había tres uniformados tampoco explotó, estos fueron algunos de los 'milagros' de esta grave situación.

"Hoy no tenemos Alcaldía ni estación de policía": alcalde de Buenos Aires, Cauca, tras cruel ataque de disidencias
RELACIONADO

"Hoy no tenemos Alcaldía ni estación de policía": alcalde de Buenos Aires, Cauca, tras cruel ataque de disidencias

Noticias RCN conoció cara a cara la valentía de los policías que se enfrentaron al cruel ataque. 16 hombres y una mujer durante 7 horas resistieron este asedio y el violento ataque de las disidencias Jaime Martínez.

Ataques simultáneos tienen en jaque a Cauca: ELN dejó un cilindro en plena vía
RELACIONADO

Ataques simultáneos tienen en jaque a Cauca: ELN dejó un cilindro en plena vía

Patrullera que sobrevivió a siete horas de ataques contó cómo lo logró

Durante la tercera hora del salvaje ataque contra la estación de policía de Buenos Aires, la patrullera Karen Semanate recuerda que vivieron el momento más crítico cuando un cilindro bomba explotó y derribó uno de los muros del cuartel. Dos de sus compañeros quedaron sepultados bajo los escombros.

Hubo un momento en el que pensamos que había dos compañeros que, al parecer, estaban muertos. Todos pensamos en ese momento lo peor, y ya dijimos no, ya no podemos más, ya hasta aquí llegamos.

Entre oraciones silenciosas, el recuerdo de sus familias y la fortaleza forjada en la institución, los uniformados se recompusieron y se propusieron resistir.

"La formación en la Policía Nacional sí nos sirvió y sí teníamos el armamento para poder defendernos", dijo.

Defensoría alerta emergencia humanitaria en Buenos Aires, Cauca, por explosivos y ataques indiscriminados
RELACIONADO

Defensoría alerta emergencia humanitaria en Buenos Aires, Cauca, por explosivos y ataques indiscriminados

Policías en helicópteros escuchana las voces de auxilio de los 17 policías

En el cielo, las tripulaciones de las aeronaves que prestaban apoyo escuchaban los llamados de auxilio. La angustia crecía ante la imposibilidad de intervenir de inmediato debido a las difíciles condiciones climáticas. El mayor Diego Cardozo, piloto del Blackhawk de la Policía Nacional, explicó cómo vivían la grave situación desde los aires:

Son totalmente un ejemplo para Colombia, nuestros compañeros. Esa tenacidad, ese compromiso, esa valentía que tienen ellos para haber soportado todo este tiempo y, bueno, son de verdad unos héroes.

La estación resistió. Buenos Aires hoy cuenta sus daños y acompaña a los policías heridos, pero también reconoce el valor de una mujer y 16 hombres que, en medio del miedo y la destrucción, se mantuvieron firmes para defender la vida, la institución y a toda la población.

Desgarradores testimonios de los habitantes de Buenos Aires, Cauca, tras ocho horas de ataque de las disidencias
RELACIONADO

Desgarradores testimonios de los habitantes de Buenos Aires, Cauca, tras ocho horas de ataque de las disidencias

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Sincelejo

Condenan a madre e hija que habrían prendido fuego a un perro en Sincelejo

Cali

Veeduría pide investigar a la Junta Directiva de EMCALI por presunto direccionamiento contractual

Buenaventura

A la cárcel padre que habría asesinado a su pequeña hija atropellándola, tras una discusión

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 17 de diciembre de 2025

¿Puso a prueba su suerte en el Super Astro Sol de este 17 de diciembre? Descubra el resultado exacto.

Londres

Zulma Guzmán habría sido rescatada por las autoridades en un río de Londres: esto se sabe

Actualmente se adelanta el proceso de validación de su identidad y que, una vez sea dada de alta del hospital, sería detenida.

Navidad

¡Evite ser víctima de robos en fin de año! Recomendaciones esenciales para protegerse

Deportes Tolima

Lucas González y el momento que no se vio en TV: así rompió en llanto tras título de Junior

Enfermedades

¿Se acerca una nueva pandemia por la expansión de la variante H3N2?