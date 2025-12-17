Habló patrullera que resistió durante siete horas los ataques de las disidencias en Buenos Aires, Cauca

En el devastador ataque de las disidencias de las Farc en Buenos Aires, Cauca, una volqueta cargada con nueve cilindros de 100 libras de explosivos cada uno, no explotó, se dañó el mecanismo de detonación y una granada artesanal que cayó dentro de una garita donde había tres uniformados tampoco explotó, estos fueron algunos de los 'milagros' de esta grave situación.

Noticias RCN conoció cara a cara la valentía de los policías que se enfrentaron al cruel ataque. 16 hombres y una mujer durante 7 horas resistieron este asedio y el violento ataque de las disidencias Jaime Martínez.

Patrullera que sobrevivió a siete horas de ataques contó cómo lo logró

Durante la tercera hora del salvaje ataque contra la estación de policía de Buenos Aires, la patrullera Karen Semanate recuerda que vivieron el momento más crítico cuando un cilindro bomba explotó y derribó uno de los muros del cuartel. Dos de sus compañeros quedaron sepultados bajo los escombros.

Hubo un momento en el que pensamos que había dos compañeros que, al parecer, estaban muertos. Todos pensamos en ese momento lo peor, y ya dijimos no, ya no podemos más, ya hasta aquí llegamos.

Entre oraciones silenciosas, el recuerdo de sus familias y la fortaleza forjada en la institución, los uniformados se recompusieron y se propusieron resistir.

"La formación en la Policía Nacional sí nos sirvió y sí teníamos el armamento para poder defendernos", dijo.

Policías en helicópteros escuchana las voces de auxilio de los 17 policías

En el cielo, las tripulaciones de las aeronaves que prestaban apoyo escuchaban los llamados de auxilio. La angustia crecía ante la imposibilidad de intervenir de inmediato debido a las difíciles condiciones climáticas. El mayor Diego Cardozo, piloto del Blackhawk de la Policía Nacional, explicó cómo vivían la grave situación desde los aires:

Son totalmente un ejemplo para Colombia, nuestros compañeros. Esa tenacidad, ese compromiso, esa valentía que tienen ellos para haber soportado todo este tiempo y, bueno, son de verdad unos héroes.

La estación resistió. Buenos Aires hoy cuenta sus daños y acompaña a los policías heridos, pero también reconoce el valor de una mujer y 16 hombres que, en medio del miedo y la destrucción, se mantuvieron firmes para defender la vida, la institución y a toda la población.