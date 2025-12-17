CANAL RCN
Alcalde de Buenos Aires, Cauca, denuncia que apoyo militar se demoró 5 horas tras ataque de las disidencias

En diálogo con este medio, el alcalde de Buenos Aires, Cauca, Pablo César Peña, reveló detalles de cómo quedó el municipio y se refirió a la demora del apoyo militar.

diciembre 17 de 2025
02:00 p. m.
El alcalde de Buenos Aires, Cauca, Pablo César Peña, denunció que la Fuerza Pública tardó cinco horas y media en llegar al municipio mientras 17 uniformados combatían solos contra disidencias Farc que atacaron el casco urbano.

Apoyo militar demoró cinco horas en atender emergencia en Cauca

El mandatario local viajó a Bogotá para reunirse con funcionarios del Gobierno Nacional tras el ataque armado que destruyó el centro administrativo del municipio.

“No, dolorosísimas y fue terrible, terrible, terrible. Es algo que uno no quisiera en ninguna circunstancia volver a vivir ni que nadie viviera. Dolorosísimas, angustiantes, todos los sentimientos negativos que se pueda imaginar corren por el cuerpo, por la mente y por el corazón de una persona, registrando los hechos tan dolorosos que tuvimos el día de ayer”, expresó el mandatario.

Según su versión, la infraestructura pública del municipio quedó prácticamente destruida en su totalidad.

"Lo que es el centro administrativo de los pueblos, eso está completamente destruido, lo que implica el edificio de la Alcaldía, el de la Policía, la Casa de Justicia, las viviendas que estaban adyacentes”.

Entretanto, el alcalde se refirió a la demora del apoyo militar, quienes tardaron cinco horas en llegar hasta la zona que estaba siendo atacada.

Las autoridades han explicado que las condiciones meteorológicas impidieron el desplazamiento de aeronaves y que las vías terrestres estaban bloqueadas con vehículos atravesados y explosivos.

¿Por qué tardó tanto en llegar a Cauca el apoyo militar?

“Espero que nos puedan explicar en detalle. En principio lo que se ha dicho es que las condiciones meteorológicas no permitían el alcance de las aeronaves y yo puedo reconocer que los pasos por carretera de manera vehicular estaban cerrados, se habían atravesado vehículos y había a lo largo de las vías explosivos, es decir, que había una situación ahí compleja, pero 5 horas es demasiado tiempo”, añadió Peña.

Adicional a esto, el alcalde reveló que el presidente Petro no lo ha contactado tras el ataque, sino que ha estado en comunicación con el ministro del Interior, Armando Benedetti.

