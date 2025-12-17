Condenan a madre e hija que habrían prendido fuego a un perro en Sincelejo

Un grave caso de maltrato animal ocurrido en Sincelejo terminó con una condena de prisión contra dos mujeres, señaladas de provocar la muerte de un canino, en un hecho que causó indignación en la comunidad.

Condenan a dos mujeres que habrían prendido fuego a un perro

Un juez de conocimiento de la capital de Sucre sentenció a Teresita Alcocer Puentes y a su hija, Arlin Cuello Alcocer, por su responsabilidad en el delito de maltrato animal.

De acuerdo con la Fiscalía Seccional Sucre, las pruebas recaudadas durante la investigación fueron determinantes para demostrar la culpabilidad de las procesadas.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de octubre en una vivienda ubicada en el barrio Santa Helena, donde, en medio de un episodio de intolerancia, las hoy condenadas atacaron al perro de raza pastor alemán, identificado como ‘Rommy’.

“Las pruebas presentadas por un fiscal de la Seccional Sucre permitieron que un juez de conocimiento de Sincelejo condenara a 32 meses de prisión a Teresita Alcocer Puentes y Arlin Cuello Alcocer, madre e hija, respectivamente, quienes fueron procesadas como responsables del delito de maltrato animal”, indicó la Fiscalía.

Según la investigación, las mujeres habrían prendido fuego al animal en la terraza de su residencia con el propósito de silenciar sus ladridos, acción que le ocasionó la muerte.

Dos mujeres, en un caso de intolerancia, prendieron fuego a un perro

El caso fue asumido por una fiscal con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal, que logró sustentar la acusación ante el juez.

Inicialmente, la Fiscalía imputó a las procesadas el delito de muerte a animal agravado.

Tras el desarrollo del juicio, el despacho judicial las declaró responsables y les impuso una pena de 32 meses de prisión, como sanción por la conducta cometida.