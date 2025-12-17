Veeduría pide investigar a la Junta Directiva de EMCALI por presunto direccionamiento contractual

La Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia solicitó a la Fiscalía General de la Nación vincular a la Junta Directiva de EMCALI S.A. E.S.P. a la investigación penal que se adelanta por el contrato de alumbrado público de Cali, al considerar que existen serios indicios de direccionamiento contractual, fallas graves de planeación y un posible desvío de recursos públicos.

La petición fue radicada ante la Unidad Anticorrupción y la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, y está respaldada por el rol que cumple la Junta Directiva como máximo órgano de dirección y control de la empresa de servicios públicos.

Presuntas omisiones y responsabilidades

Según la Veeduría, la Junta Directiva tiene responsabilidad directa en la aprobación de decisiones estratégicas, la supervisión de los procesos contractuales y la garantía de que la gestión administrativa se ajuste a los principios de legalidad, transparencia, moralidad y defensa del patrimonio público.

En ese sentido, se considera jurídicamente relevante establecer si dicho órgano conoció, autorizó, permitió u omitió acciones frente a un proceso contractual de alto impacto económico que hoy está bajo la lupa de las autoridades judiciales.

“El contrato de alumbrado público, por su cuantía, alcance y duración, exigía una planeación rigurosa, estudios previos completos y reglas claras que garantizaran la libre concurrencia y la selección objetiva”, afirmó Luis Miguel Marimón Reyes, presidente de la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia.

Marimón advirtió que la ausencia de estos elementos, o su eventual manipulación, podría configurar delitos contra la administración pública como interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado.

Marco jurídico y advertencias

La Veeduría recordó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que los órganos directivos de las entidades estatales no pueden desentenderse de su deber de control ni escudarse en delegaciones administrativas para eludir responsabilidades, especialmente cuando se trata de proteger el erario.

Asimismo, citó pronunciamientos de la Corte Constitucional que establecen que la función de vigilancia y control debe ser real y efectiva, y que su incumplimiento puede acarrear consecuencias disciplinarias, fiscales y penales.

La investigación sobre el contrato de alumbrado público de Cali continúa en manos de la Fiscalía, mientras se evalúa si la Junta Directiva de EMCALI será formalmente vinculada al proceso.