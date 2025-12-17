CANAL RCN
Colombia

Veeduría pide investigar a la Junta Directiva de EMCALI por presunto direccionamiento contractual

La solicitud fue presentada ante la Fiscalía y se relaciona con el contrato de alumbrado público de Cali, que ya es objeto de investigación penal.

Freepik

Noticias RCN

diciembre 17 de 2025
12:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia solicitó a la Fiscalía General de la Nación vincular a la Junta Directiva de EMCALI S.A. E.S.P. a la investigación penal que se adelanta por el contrato de alumbrado público de Cali, al considerar que existen serios indicios de direccionamiento contractual, fallas graves de planeación y un posible desvío de recursos públicos.

Procuraduría alerta fallas en proceso de alumbrado público de EMCALI
RELACIONADO

Procuraduría alerta fallas en proceso de alumbrado público de EMCALI

La petición fue radicada ante la Unidad Anticorrupción y la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, y está respaldada por el rol que cumple la Junta Directiva como máximo órgano de dirección y control de la empresa de servicios públicos.

Presuntas omisiones y responsabilidades

Según la Veeduría, la Junta Directiva tiene responsabilidad directa en la aprobación de decisiones estratégicas, la supervisión de los procesos contractuales y la garantía de que la gestión administrativa se ajuste a los principios de legalidad, transparencia, moralidad y defensa del patrimonio público.

En ese sentido, se considera jurídicamente relevante establecer si dicho órgano conoció, autorizó, permitió u omitió acciones frente a un proceso contractual de alto impacto económico que hoy está bajo la lupa de las autoridades judiciales.

“El contrato de alumbrado público, por su cuantía, alcance y duración, exigía una planeación rigurosa, estudios previos completos y reglas claras que garantizaran la libre concurrencia y la selección objetiva”, afirmó Luis Miguel Marimón Reyes, presidente de la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia.

Marimón advirtió que la ausencia de estos elementos, o su eventual manipulación, podría configurar delitos contra la administración pública como interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado.

Marco jurídico y advertencias

La Veeduría recordó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que los órganos directivos de las entidades estatales no pueden desentenderse de su deber de control ni escudarse en delegaciones administrativas para eludir responsabilidades, especialmente cuando se trata de proteger el erario.

Nuevas denuncias alertan por irregularidades en megacontrato de alumbrado público de EMCALI
RELACIONADO

Nuevas denuncias alertan por irregularidades en megacontrato de alumbrado público de EMCALI

Asimismo, citó pronunciamientos de la Corte Constitucional que establecen que la función de vigilancia y control debe ser real y efectiva, y que su incumplimiento puede acarrear consecuencias disciplinarias, fiscales y penales.

La investigación sobre el contrato de alumbrado público de Cali continúa en manos de la Fiscalía, mientras se evalúa si la Junta Directiva de EMCALI será formalmente vinculada al proceso.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Buenaventura

A la cárcel padre que habría asesinado a su pequeña hija atropellándola, tras una discusión

Nicaragua

Documento revela que Óscar Muñoz pidió a Cancillería reasignar recursos para evento con Carlos Ramón González en Nicaragua

Armando Benedetti

Ministro Benedetti pidió apartar del cargo a la magistrada Cristina Lombana

Otras Noticias

Artistas

Feid le dice adiós al 'Ferxxo': así lo confirmó el artista en su documental oficial

El cantante antioqueño confirmó el principio del fin por medio del documental que estrenó en los cines del país.

Automovilismo

Las motos en Colombia ya están al nivel de Europa: así se adelantaron a la norma en 2025

Las motocicletas en Colombia ya incorporan tecnologías de seguridad de nivel internacional, un avance de la industria que coincide con una reducción del 21% en el riesgo de fatalidad en las vías.

Australia

Jóvenes saquearon un supermercado en Australia tras la prohibición de redes sociales a menores

Deportes Tolima

Lucas González y el momento que no se vio en TV: así rompió en llanto tras título de Junior

Enfermedades

¿Se acerca una nueva pandemia por la expansión de la variante H3N2?