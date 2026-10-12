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Menor recibió un disparo en el pecho por defender a su padre de un atraco en Bucaramanga

Los delincuentes iban tras la cadena de oro, avaluada en dos millones de pesos, que llevaba el hombre mientras jugaban en el parque.

Noticias RCN

octubre 12 de 2026
06:32 p. m.
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En el transcurso del lunes festivo, 12 de octubre, fue dado de alta de la Clínica Chicamocha, en Bucaramanga, un menor de edad que recibió un disparo en el pecho, por defender a su padre de un atraco.

Según testigos, ocurrió a plena luz del día cuando hombres en moto se acercaron al padre del menor para raparle una cadena de oro, avaluada en dos millones de pesos.

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Entonces, el niño decidió enfrentarlos y recibió un disparo con arma traumática, por el que fue trasladado de emergencia a un centro médico de la capital del departamento de Santander.

Bajo condición de anonimato, una mujer recordó en diálogo con Noticias RCN que “al ver que a su papá lo estaban atracando, el niño reaccionó tomando el casco e intentó pegarle a los que estaban cometiendo el robo”.

Las autoridades siguen tras la pista de los delincuentes que atacaron sin consideración al menor:

De inmediato, el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades, que siguen tras la pista de los agresores.

Preocupa, entre los habitantes del barrio Pablo IV, que el caso ocurrió a escasos metros del CAI de La Victoria y de una cancha en la que juegan varios niños.

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Así lo advirtió Naylet Carolina Briceño, comerciante del sector, en conversaciones con este noticiero: “Estamos muy preocupados porque tenemos hijos y muy cerca está la cancha donde, a diario, juegan”.

El menor que sufrió el disparo se encuentra fuera de peligro, pero el miedo permanece entre los habitantes del barrio Pablo IV, mientras sus agresores sigan estando en las calles.

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