Presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre las marchas del 14 de octubre: este fue su mensaje

El presidente Abelardo de la Espriella se refirió a la movilización convocada para este 14 de octubre y envió un mensaje a quienes participen en las manifestaciones. Durante una alocución dirigida a los colombianos, defendió el derecho a la protesta pacífica, pidió proteger la vida y advirtió que las autoridades actuarán frente a posibles hechos delictivos.

“El derecho a la protesta pacífica es una garantía. He dado instrucciones claras a las autoridades para que tomen las medidas de prevención y protección de las personas. La prioridad es cuidar la vida”, manifestó el mandatario.

El jefe de Estado también hizo una distinción entre la inconformidad ciudadana y las acciones violentas, al señalar que las manifestaciones no pueden convertirse en escenarios de agresiones contra otras personas o daños a bienes públicos y privados.

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“La protesta no autoriza agredir a otros ciudadanos o destruir bienes; frente a hechos que constituyan delitos, las autoridades actuarán conforme a la ley”, afirmó.

El mensaje del presidente a los promotores del paro

Durante su intervención, De la Espriella cuestionó a quienes convocan la jornada de protesta y los relacionó con la situación económica que, según sus declaraciones, heredó su administración.

“Si pretenden incendiar Colombia se van a encontrar con la determinación del Gobierno”, advirtió el mandatario, quien también mencionó la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto al criticar la convocatoria.

Sus declaraciones se producen antes de la jornada prevista para el 14 de octubre, frente a la cual el Gobierno anunció medidas de prevención y protección para los ciudadanos.

Seguridad, energía y reconstrucción, otros temas de la alocución

Además de referirse a las movilizaciones, el presidente presentó un balance de seguridad. Según las cifras que expuso, las operaciones contra grupos armados organizados dejan en los dos meses de Gobierno 876 capturas y 70 integrantes muertos en operaciones. También reportó la incautación de más de 125.000 kilogramos de cocaína y 3.456 armas.

En materia energética, advirtió sobre los riesgos asociados al fenómeno de El Niño y señaló que solicitó al Congreso un traslado de 1,2 billones de pesos para atender la emergencia y reducir el riesgo de racionamiento.

Finalmente, aseguró que el Fondo Milagro dispuso su primer billón de pesos para la reconstrucción tras el sismo del 10 de agosto. También destacó que 145 personas se han posesionado mediante el banco de talentos del Gobierno, como parte de su apuesta por seleccionar funcionarios según sus méritos.