CANAL RCN
Colombia Video

Turista en aparente estado de embriaguez dañó una escultura en Cartagena

Mientras bailaba y se sostenía de la escultura terminó desprendiéndola del suelo.

Noticias RCN

octubre 12 de 2026
05:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Es motivo de preocupación en el barrio Getsemaní, centro histórico de Cartagena, el daño que sufrió una escultura durante el puente festivo por el Día de la Raza (10, 11 y 12 de octubre).

La responsable, una turista en aparente estado de embriaguez, se habría colgado de uno de los brazos de la obra, mientras bailaba con ella y se inclinaba hacia atrás, lo que causó que fuera despegada del suelo.

Ofrecen en Cartagena una recompensa de 50 millones por presuntos integrantes de bandas que realizan robos en manada
RELACIONADO

Ofrecen en Cartagena una recompensa de 50 millones por presuntos integrantes de bandas que realizan robos en manada

¿De quién es la escultura que sufrió daños en Cartagena?

La escultura es una representación a cuerpo completo del cura Umaña, uno de los próceres que firmó el acta de la independencia de Colombia el 20 de julio de 1810.

Además, estuvo presente en Cartagena, el 11 de noviembre de 1811, cuando se pronunció el grito de libertad en la ciudad.

De acuerdo con Isaí Marín, presidente de la junta de acción comunal de Getsemaní, el cuidado de la escultura cobra especial relevancia de cara a los actos conmemorativos de la independencia de Cartagena.

Menor de edad falleció mientras manipulaba un arma para recrear un reto viral en Cartagena
RELACIONADO

Menor de edad falleció mientras manipulaba un arma para recrear un reto viral en Cartagena

La mujer que arrancó la escultura del suelo se comprometió a pagar por los daños:

De acuerdo con las autoridades cartageneras, la mujer que arrancó la escultura del suelo fue identificada y se comprometió a responder por los daños causados. Sin embargo, Marín y otros habitantes de La Heroica insisten:

“Los monumentos de la ciudad se respetan y tienen un carácter muy importante, no solamente para nosotros como getsemanisenses, sino para la comunidad en general. Por eso hacemos un llamado a las autoridades para que les den a estos monumentos la importancia que deben tener”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

IDU

Así luce la Nueva Calle 13 en Bogotá a un año de la demolición de puentes

Santa Marta

41 detenidos se fugaron del Centro de Traslado por Protección de Santa Marta: priorizarán la recaptura de dos de ellos

Cali

Terror en carretera: hinchas de América y Cali se enfrentaron dejando un bus destruido

Otras Noticias

Hollywood

Murió actor de la serie Breaking Bad a sus 34 años de edad: esta fue la causa

Esta fue la causa de la muerte de este reconocido actor.

Comercio

Anuncian las fechas oficiales del Hot Sale 2026: prepárese para los mayores descuentos

Estas son las fechas oficiales, qué marcas participan y los mejores trucos para cazar ofertas antes que nadie.

Artistas

"Tenemos una conversación pendiente": Don Omar a Feid tras enterarse que estuvo en su concierto

Bogotá

Bogotá enfrenta segundo pico respiratorio del año: hospitales superan el 90 % de ocupación

Flamengo

Gol y partidazo de Jorge Carrascal en el clásico de Río de Janeiro