Turista en aparente estado de embriaguez dañó una escultura en Cartagena

Es motivo de preocupación en el barrio Getsemaní, centro histórico de Cartagena, el daño que sufrió una escultura durante el puente festivo por el Día de la Raza (10, 11 y 12 de octubre).

La responsable, una turista en aparente estado de embriaguez, se habría colgado de uno de los brazos de la obra, mientras bailaba con ella y se inclinaba hacia atrás, lo que causó que fuera despegada del suelo.

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¿De quién es la escultura que sufrió daños en Cartagena?

La escultura es una representación a cuerpo completo del cura Umaña, uno de los próceres que firmó el acta de la independencia de Colombia el 20 de julio de 1810.

Además, estuvo presente en Cartagena, el 11 de noviembre de 1811, cuando se pronunció el grito de libertad en la ciudad.

De acuerdo con Isaí Marín, presidente de la junta de acción comunal de Getsemaní, el cuidado de la escultura cobra especial relevancia de cara a los actos conmemorativos de la independencia de Cartagena.

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La mujer que arrancó la escultura del suelo se comprometió a pagar por los daños:

De acuerdo con las autoridades cartageneras, la mujer que arrancó la escultura del suelo fue identificada y se comprometió a responder por los daños causados. Sin embargo, Marín y otros habitantes de La Heroica insisten:

“Los monumentos de la ciudad se respetan y tienen un carácter muy importante, no solamente para nosotros como getsemanisenses, sino para la comunidad en general. Por eso hacemos un llamado a las autoridades para que les den a estos monumentos la importancia que deben tener”.