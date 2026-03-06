“No más maltrato”: motociclista fue captado golpeando a una cachorra de tres meses en Ibagué

Un nuevo hecho de presunto maltrato animal ha generado indignación en la ciudadanía ibaguereña, pues un sujeto fue captado golpeando brutalmente a una cachorra de tan solo tres meses en plena vía pública.

Gracias a que una ciudadana se percató rápidamente de los gritos del animal, esta cachorra habría sido rescatada del hombre.

¿Cómo se presentaron los hechos?

Las imágenes, viralizadas el pasado jueves 5 de marzo, dejan ver a un motociclista propinando una gran cantidad de golpes, puños y, según testigos del hecho, un contundente azote hacia el andén contra una pequeña perrita de color negro. La cachorra se encontraba amarrada por una correa y arnés del cual estaba siendo sujetada por parte del hombre para seguir propinándole golpes.

Así mismo, se observa como el sujeto intenta meter a la canina dentro de una bolsa en la cual también ingresa otros elementos que serían de la misma. Ante los gritos desesperados, una ciudadana decidió grabar, mientras que otra optó por gritarle al hombre para que detuviera las agresiones.

Según el testimonio, dado por otros testigos del caso, el motociclista habría manifestado que el animal lo mordió. Sin embargo, al llegar al lugar de los hechos, varios habitantes manifestaron que la canina presentaba un comportamiento dócil ante el tacto humano.

Según medios locales, la perrita habría sido rescatada y puesta bajo el cuidado del Centro de Atención y Protección Animal (CAPA). Así mismo, recientes imágenes muestran a la canina bajo los cuidados de una de sus rescatistas.

Por supuesto, el hecho ya ha generado gran indignación por parte de la ciudadanía, quienes solicitaron a las autoridades prontitud para dar con el agresor y tomar las medidas correspondientes por el presunto delito de maltrato animal.

Penas y multas contra el maltrato animal en Colombia

Según la ley 2455 del 2025, el que, por cualquier medio o procedimiento, con el ánimo de maltratar, cause lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física de un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, incurrirá en pena de prisión de 20 a 42 meses y multa de quince 15 a treinta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes.