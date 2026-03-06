Alerta por hipopótamos que rondan escuelas en Barrancabermeja: advierten que abrir la boca es señal de ataque

La presencia de un hipopótamo en zona rural de Barrancabermeja mantiene en alerta a las autoridades ambientales del Magdalena Medio, luego de que el animal fuera visto en varias veredas del corregimiento El Centro, incluso cerca de una escuela.

El avistamiento ha generado preocupación debido al riesgo que puede representar para la comunidad, especialmente para los niños que permanecen en la zona educativa.

Al mismo tiempo, advierten que la situación también puede poner en peligro al propio animal.

Alertan presencia de hipopótamos en sectores rurales de Barrancabermeja

Las autoridades ambientales han señalado que el mamífero semiacuático ha sido visto desplazándose por diferentes sectores rurales del corregimiento El Centro, en Barrancabermeja.

Habitantes del sector y autoridades han advertido su presencia en humedales de esta zona, donde el animal ha sido detectado en repetidas ocasiones.

La situación genera inquietud debido a que el hipopótamo ha sido visto cerca de una institución educativa y también en sectores cercanos a zona petrolera.

Comportamientos de los hipopótamos anticiparían un posible ataque

Según lo reportado, el animal ya ha sido visto al menos en dos oportunidades en el mismo lugar, lo que ha encendido las alertas entre las autoridades del distrito.

Además, se han observado comportamientos que indicarían que el hipopótamo estaría marcando territorio en algunos humedales de este sector.

Por esta razón, las autoridades insisten en que se deben tomar acciones para evitar situaciones que pongan en riesgo tanto a la comunidad como al propio animal.

El secretario de Ambiente de Barrancabermeja, Leonardo Granados, explicó que la preocupación aumenta debido a las señales de comportamiento que ha mostrado el hipopótamo frente a las personas que lo han visto.

Asalta una preocupación, en la medida en que los expertos veterinarios nos han dicho claramente que la apertura de la boca del hipopótamo frente a la comunidad que lo está viendo es un mensaje de territorialidad, genera preocupación, después de ello vienen los ataques.

¿Qué harán las autoridades con la presencia de hipopótamos en Barrancabermeja?

Desde las autoridades del Magdalena Medio reiteraron que la situación debe ser atendida por la Corporación Autónoma Regional de Santander, entidad que tiene la competencia para adelantar operativos y tomar decisiones frente a la presencia del animal en esta zona.

Mientras tanto, el llamado es a evitar cualquier tipo de acercamiento al hipopótamo y permitir que sean las autoridades ambientales las que definan las acciones necesarias para evitar que se presenten riesgos para la comunidad o para el propio animal que ha sido visto rondando el sector.