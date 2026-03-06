Video dejó al descubierto a una mujer que saqueó una caja registradora de un local en Bogotá

Un nuevo caso de hurto quedó registrado en cámaras de seguridad dentro de un establecimiento comercial en la localidad de Engativá, en Bogotá.

En las imágenes se observa cómo una mujer aprovecha un momento de distracción para ingresar al área donde se encontraba la caja registradora y sustraer dinero.

Según las autoridades, la mujer acumula más de 10 anotaciones judiciales por hurto agravado.

Mujer ingresó a un local en Engativá y hurtó dinero de la caja registradora

Los hechos se registraron en el barrio Engativá Pueblo. De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, la central de radio alertó a las patrullas sobre un presunto hurto a una persona dentro de un establecimiento comercial.

Tras recibir el reporte, uniformados de la Estación de Policía Engativá se desplazaron hasta el lugar para verificar la situación.

Al llegar, la víctima explicó a los policías que mientras se encontraba atendiendo a varios clientes, una mujer habría aprovechado un momento de distracción para sustraer dinero de la caja registradora del negocio.

Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron lo ocurrido.

Video captó a mujer saqueando la caja registradora de un local en Bogotá

En el video se observa cómo la mujer se escabulle hacia el interior del almacén, justo en la zona donde se encontraba la caja registradora. La grabación muestra que, de forma sigilosa, se acerca al lugar y extrae dinero del interior de la caja.

Luego de tomar el efectivo, la mujer sale de esa área y se ubica nuevamente al otro lado del mueble, intentando actuar como si nada hubiera ocurrido.

Sin embargo, la secuencia continúa y segundos después se observa la llegada de una patrulla de la Policía. Los uniformados interceptan a la mujer y proceden a llevársela.

Según lo que quedó registrado en las imágenes, el dinero incautado habría sobrepasado los dos millones de pesos.

La Policía además informó que, gracias a la reacción de los uniformados, se logró la captura de la presunta responsable y la recuperación de dos millones de pesos en efectivo.

¿Qué pasó con la 'reina del cosquilleo' en Engativá?

Tras el procedimiento, la mujer fue dejada a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de hurto.

Las autoridades también señalaron que la detenida tiene más de 10 anotaciones judiciales por hurto agravado, por lo que es considerada reincidente en este tipo de delitos.

Entre tanto, la Policía Metropolitana de Bogotá indicó que en lo corrido del año 2026 se han realizado 1.645 capturas por hurto en la ciudad.