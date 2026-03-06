CANAL RCN
Colombia Video

Video dejó al descubierto a una mujer que saqueó una caja registradora de un local en Bogotá

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que la mujer se escabulle dentro de un almacén y lo que ocurre después.

Noticias RCN

marzo 06 de 2026
07:06 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un nuevo caso de hurto quedó registrado en cámaras de seguridad dentro de un establecimiento comercial en la localidad de Engativá, en Bogotá.

En las imágenes se observa cómo una mujer aprovecha un momento de distracción para ingresar al área donde se encontraba la caja registradora y sustraer dinero.

Este es el mensaje que llega al celular y que podría vaciarle la cuenta: así están estafando con falsos pagos de Bre-B
RELACIONADO

Este es el mensaje que llega al celular y que podría vaciarle la cuenta: así están estafando con falsos pagos de Bre-B

 

Según las autoridades, la mujer acumula más de 10 anotaciones judiciales por hurto agravado.

Mujer ingresó a un local en Engativá y hurtó dinero de la caja registradora

Los hechos se registraron en el barrio Engativá Pueblo. De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, la central de radio alertó a las patrullas sobre un presunto hurto a una persona dentro de un establecimiento comercial.

Tras recibir el reporte, uniformados de la Estación de Policía Engativá se desplazaron hasta el lugar para verificar la situación.

Al llegar, la víctima explicó a los policías que mientras se encontraba atendiendo a varios clientes, una mujer habría aprovechado un momento de distracción para sustraer dinero de la caja registradora del negocio.

Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron lo ocurrido.

Video captó a mujer saqueando la caja registradora de un local en Bogotá

En el video se observa cómo la mujer se escabulle hacia el interior del almacén, justo en la zona donde se encontraba la caja registradora. La grabación muestra que, de forma sigilosa, se acerca al lugar y extrae dinero del interior de la caja.

Descubren macabros videos en el celular de uno de los presuntos responsables del crimen de dos hermanas en Malambo
RELACIONADO

Descubren macabros videos en el celular de uno de los presuntos responsables del crimen de dos hermanas en Malambo

Luego de tomar el efectivo, la mujer sale de esa área y se ubica nuevamente al otro lado del mueble, intentando actuar como si nada hubiera ocurrido.

Sin embargo, la secuencia continúa y segundos después se observa la llegada de una patrulla de la Policía. Los uniformados interceptan a la mujer y proceden a llevársela.

Según lo que quedó registrado en las imágenes, el dinero incautado habría sobrepasado los dos millones de pesos.

La Policía además informó que, gracias a la reacción de los uniformados, se logró la captura de la presunta responsable y la recuperación de dos millones de pesos en efectivo.

¿Qué pasó con la 'reina del cosquilleo' en Engativá?

Tras el procedimiento, la mujer fue dejada a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de hurto.

Las autoridades también señalaron que la detenida tiene más de 10 anotaciones judiciales por hurto agravado, por lo que es considerada reincidente en este tipo de delitos.

Video | Hallaron a un niño caminando campante en la pista del aeropuerto de Barranquilla: ¿qué se sabe?
RELACIONADO

Video | Hallaron a un niño caminando campante en la pista del aeropuerto de Barranquilla: ¿qué se sabe?

Entre tanto, la Policía Metropolitana de Bogotá indicó que en lo corrido del año 2026 se han realizado 1.645 capturas por hurto en la ciudad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fiscalía General de la Nación

Fiscalía moviliza 750 servidores en Bogotá para investigar posibles delitos en elecciones

Bogotá

Galán invita a los bogotanos a conectar sus cámaras de seguridad a la red de control en la ciudad

Bogotá

¡Pilas! Estos serán los cierres viales cerca de Corferias y la Plaza de Bolívar para las elecciones

Otras Noticias

Yina Calderón

“Salte del juego ya”: Yina Calderón se despacha contra Melissa Gate y la invita a cambiar

La creadora de contenido tomó un espacio en sus redes sociales para responder a los más recientes comentarios de Gate.

América de Cali

América de Cali ya conoce su bombo en Copa Sudamericana: los grandes rivales que evitará en grupos

América de Cali será cabeza de serie en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Conozca el bombo en el que quedó y los grandes rivales que evitará en el sorteo.

Subasta

Gran subasta pública en Bogotá: ciudadanos podrán comprar casas y lotes a precios competitivos

Estados Unidos

Periodista colombiana fue detenida por ICE en Nashville

Bogotá

Bogotá se prepara para el pico respiratorio: aumentan alertas por infecciones que afectan a niños, gestantes y adultos mayores