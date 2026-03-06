América de Cali ya conoce su bombo en Copa Sudamericana: los grandes rivales que evitará en grupos

América de Cali dio un paso importante en su temporada internacional tras superar a Atlético Bucaramanga 2-1 y asegurar su presencia en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

El equipo escarlata logró la clasificación en un duelo intenso disputado en el estadio Pascual Guerrero y ahora se prepara para un nuevo desafío continental como es el segundo torneo más importante del continente.

La clasificación no solo significó avanzar en el certamen, sino también asegurar una posición privilegiada en el sorteo. Gracias a su ubicación en el ranking de clubes de Conmebol, América partirá como cabeza de serie, una ventaja que podría marcar diferencia en el inicio del campeonato.

América de Cali será cabeza de serie en la Copa Sudamericana

Tras eliminar a Bucaramanga, el conjunto vallecaucano quedó ubicado en el Bombo 1 del sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Esto significa que el equipo dirigido por el cuerpo técnico escarlata evitará enfrentarse en esta primera fase a varios de los clubes más poderosos del continente.

En ese primer bombo aparecen históricos del fútbol sudamericano como River Plate, Atlético Mineiro, São Paulo, Racing, Grêmio, Olimpia y Santos. Todos ellos serán cabezas de serie y no podrán cruzarse entre sí en la fase de grupos.

Para el club colombiano, esta condición representa una ventaja importante, ya que evita enfrentar desde el inicio a equipos con mayor peso internacional. En torneos continentales, ser cabeza de grupo suele abrir el camino para buscar la clasificación a las rondas eliminatorias.

El sorteo oficial de la fase de grupos se realizará el jueves 19 de marzo de 2026 en la sede de Conmebol en Luque, Paraguay, evento que también definirá los grupos de la Copa Libertadores.

Posibles rivales del América en la fase de grupos

Aunque evitará a los gigantes del bombo 1, América de Cali sí podría enfrentarse a equipos importantes ubicados en los otros potes del sorteo.

En el Bombo 2 aparecen clubes con tradición internacional como San Lorenzo de Argentina, Red Bull Bragantino de Brasil, Palestino de Chile, Caracas de Venezuela, Vasco da Gama de Brasil y Cienciano de Perú, además de Millonarios (que no podrá enfrentar) y Tigre.

En el Bombo 3 se encuentran equipos como Audax Italiano, Blooming, Academia Puerto Cabello, Boston River, Montevideo City Torque y Deportivo Cuenca, entre otros.

Mientras tanto, el Bombo 4 incluye a Independiente Petrolero, Macará, Barracas Central, Deportivo Riestra y los clubes que caigan eliminados en la fase 3 de la Copa Libertadores.

El formato del torneo establece que los 32 equipos serán divididos en ocho grupos de cuatro clubes, con un representante de cada bombo. Además, por reglamento, no podrán coincidir en un mismo grupo dos equipos de la misma asociación, salvo que uno provenga de fases previas de Libertadores.

La fase de grupos comenzará en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta finales de mayo, periodo en el que cada club disputará seis partidos. Solo el líder de cada grupo avanzará directamente a los octavos de final, mientras que los segundos jugarán un playoff contra equipos provenientes de la Libertadores.