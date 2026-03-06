Fuerzas Militares despliegan 11.000 hombres para garantizar elecciones en el Catatumbo

A pocas horas de las elecciones legislativas del 8 de marzo, la región del Catatumbo se convierte en uno de los epicentros de preocupación en temas de seguridad para las autoridades.

En Tibú, Norte de Santander, el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, detalló el despliegue de seguridad electoral que será implementado en una de las zonas más afectadas por la violencia de grupos armados.

El plan para proteger el Catatumbo

La Fuerza Pública dispondrá de 11.000 hombres en todo el departamento de Norte de Santander, especialmente en el Catatumbo, para garantizar el orden en todos los puestos de votación y la participación masiva de los ciudadanos.

La prioridad a nivel nacional este 8 de marzo será proteger los 5.667 puestos de votación distribuidos en todo el país, con especial atención a los 108 municipios que el ministro del Interior identificó en alerta máxima.

En el caso del Catatumbo, la presencia de grupos como el ELN y disidencias en la región ha generado temor entre la población. El comandante reconoció que estos grupos han instalado vallas intimidatorias, especialmente en departamentos como Cauca, amenazando a candidatos de oposición.

Estamos llegando ya a algunos territorios a quitarlas.

¿Se puede creer en el cese al fuego del ELN?

Respecto al anunciado cese al fuego del ELN, el general fue contundente: "No, no, nunca hemos creído. Estos son artimañas de este grupo terrorista".

López explicó que históricamente el ELN se ha encargado de llevar a cabo acciones terroristas antes y después de anunciar treguas, atacando tropas e infraestructura como forma de "engañar al pueblo colombiano".

Pero el dispositivo de seguridad no se limita a presencia física. Las Fuerzas Militares implementarán vigilancia con la fuerza aeroespacial y otras capacidades tecnológicas en los municipios críticos.

Confiar en las Fuerzas Militares

Ante el temor de los ciudadanos que han recibido amenazas o sienten inseguridad para ejercer su derecho al voto, el general López hizo un llamado directo:

Los invito a ustedes, mamá, papá, que confíen en nosotros, que confíen en las Fuerzas Militares, que entiendan que el soldado está para su protección.

Finalmente, el comandante reconoció la complejidad de la situación y las limitaciones operativas, pero enfatizó que la misión institucional de las Fuerzas Militares es garantizar la paz.

La paz de Colombia es nuestro trabajo y hoy el reto más importante son las elecciones de 2026.