Cayeron asesinos de la pareja de abuelitos amarrados y asesinados a puñaladas por su pensión

Las autoridades en Antioquia confirmaron la captura de dos hombres señalados por el brutal asesinato de dos adultos mayores, a principios de septiembre.

La pareja que respondía a los nombres de Pedro Nel Quintero García, de 75 años, y Rosa Elvira Quintero, de 76, fueron asesinados en el municipio de La Unión, al parecer, por robarles su pensión.

Los abuelitos fueron amarrados, golpeados y asesinados con arma blanca. Sus cuerpos abandonados en zona rural del municipio.

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¿Quiénes son los asesinos de la pareja de abuelitos en La Unión, Antioquia?

Se trata de alias Sangre y alias Mono, quienes hacen parte de una banda criminal que opera en varios municipios del oriente antioqueño.

De acuerdo con el informe de la Policía, estos sujetos no solo son señalados del doble homicidio de los adultos mayores, sino que enfrentan cargos por otros seis casos de homicidio en la misma región.

Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de la Gobernación de Antioquia, aseguró que “estos dos hombres deberán responder por concierto para delinquir con fines de homicidio”.

Las investigaciones apuntan a que su detención habría sido posible por la colaboración ciudadana. Las autoridades ofrecían una recompensa de $100 millones.

Los abuelitos fueron amarrados y asesinados con arma blanca

El pasado 2 de septiembre, en la vereda San Miguel, zona rural del municipio de La Unión, la pareja de adultos mayores fue interceptada, al parecer, por alias Sangre y ‘Mono’, quienes los golpearon y los sometieron para amarrarlos.

Una vez atados de pies y manos les propinaron múltiples heridas con arma blanca hasta acabar con sus vidas.

La información que manejan las autoridades apunta a que los habrían asesinado por robarles el dinero de la pensión que acababan de recibir.