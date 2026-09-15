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Reconocido influencer fue asesinado a tiros: ¿qué se sabe?

El influencer fue trasladado a un centro hospitalario, pero falleció al poco tiempo.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

septiembre 15 de 2026
07:47 a. m.
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Un reconocido influencer mexicano perdió la vida tras un ataque armado.

José Luis Esparza Güicho, más conocido en las redes sociales como 'El Piturris', fue baleado el pasado 10 de septiembre de 2026, mientras se encontraba en una taquería de su familia.

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Este creador de contenido tenía 37 años, era padre de un niño y vivía en la Ciudad Obregón, situada en Sonora.

¿Qué han comunicado las autoridades tras el asesinato de 'El Piturris', el reconocido influencer de México?

La Fiscalía de Sonora pudo establecer que el influencer 'El Piturris' estaba trabajando en 'Los Güichos', un establecimiento de tacos que es propiedad de su familia.

Sin embargo, de repente, un hombre armado llegó al lugar, empuñó un arma de fuego, le disparó sin mediar palabra y huyó en una moto.

Tras ese grave hecho de violencia, 'El Piturris' fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario cercano, pero, a raíz de la gravedad de sus heridas, falleció al poco tiempo.

Es así como las autoridades continúan recopilando las pruebas que les permitan establecer quiénes fueron los responsables del hecho y en qué circunstancias se perpetró el ataque.

'El Piturris' participaba en 'La Guarida Podcast' y, contando todas sus redes sociales, llegó a tener hasta 100.000 seguidores.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de 'El Piturris' tras su asesinato

Después de que las autoridades confirmaron el crimen, los internautas se solidarizaron con los familiares de 'El Piturris' y escribieron sentidos mensajes de condolencias.

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"Que Dios lo tenga en su gloria", "en paz descanse", "era muy seguidora de su programa", "no lo puedo creer", "lo extrañaremos", "un abrazo hasta el cielo", "fortaleza a su familia", "que se haga justicia", "un abrazo hasta el cielo" y "no vamos a olvidar todas tus anécdotas", han sido algunas de las reacciones.

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