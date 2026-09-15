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Brutal agresión en Casanare: hombre intentó quemar y asfixiar a su pareja

Los hechos se registraron hace algunos días, exactamente el pasado 11 de septiembre en zona rural de Paz de Ariporo, en Casanare.

Foto: Magnific

Noticias RCN

septiembre 15 de 2026
07:23 a. m.
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Este lunes 14 de septiembre la Fiscalía General de la Nación compartió detalles de un terrible caso de agresión en Casanare. La víctima es una mujer de 19 años que fue brutalmente agredida por su compañero sentimental.

Hombre agredió a su pareja sentimental

Los hechos se registraron hace algunos días, exactamente el pasado 11 de septiembre cuando la mujer se acercó a un establecimiento comercial donde su pareja se encontraba compartiendo con otras personas. En el lugar, el sujeto estaba ingiriendo bebidas alcohólicas.

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Al percatarse de la presencia de la mujer, comenzó a agredirla física y sexualmente frente a los presentes.

“Los hechos ocurrieron el pasado 11 de septiembre, inicialmente, en el casco urbano del municipio, a donde llegó la mujer, de 19 años, a buscar a su compañero sentimental, quien estaba departiendo con otras personas y consumiendo bebidas alcohólicas. Allí, el hombre, presuntamente, comenzó a agredir física y sexualmente a la víctima”.

Tiempo después, ambos se trasladaron a la vivienda en la que residían y fue entonces cuando ocurrió la lamentable escena: el hombre intentó quemar a su pareja.

Según los detalles del caso, compartidos por la Fiscalía, el sujeto no solamente la accedió sexualmente, sino que además la intentó asfixiar. También la roció con una sustancia que le provocó graves lesiones.

“La pareja se trasladó a la finca donde convivían. En este lugar, el hombre, al parecer, accedió carnalmente a la mujer, intentó asfixiarla y le roció en el rostro y cuerpo un agente químico que le causó varias quemaduras”.

A la cárcel agresor

Por lo anterior, el ente acusador determinó que el sujeto deberá permanecer en la cárcel.

La Policía lo capturó en flagrancia y un fiscal le imputó los delitos de feminicidio en grado de tentativa, acceso carnal violento, tortura, estas tres conductas agravadas, y lesiones con agente químico y similares. Sin embargo, el hombre no aceptó los cargos.

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