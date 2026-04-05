Hombre fue asesinado a puñaladas en zona rural del Valle por sujeto que padecería problemas mentales

En norte del Valle del Cauca, se conoció el homicidio de un hombre en una zona rural.

La víctima fue identificada como Antonio Blandón, de 59 años, quien fue encontrado sin vida en circunstancias que evidencian un ataque con arma blanca.

Hombre fue asesinado a puñaladas en zona rural del Valle

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el cuerpo de Blandón fue hallado con múltiples heridas provocadas con arma blanca, lo que confirmaría la violencia del ataque.

La comandante de la Policía Valle, Sandra Rodríguez, explicó las circunstancias en las que ocurrió el crimen:

Esta persona fue ultimada en la vía que conduce Salónica a Andinápolis del municipio de Riofrío, momentos en los cuales, según información ciudadana, es abordado por el sujeto alias El Soldado quien presenta trastornos mentales tipo esquizofrénicos.

Capturan a principal sospechoso de asesinar a puñaladas a un hombre en el Valle

Tras el hecho, las autoridades lograron ubicar y capturar al presunto responsable, conocido con el alias de “El Soldado”.

Según las primeras versiones, el hombre tendría problemas de salud mental, lo que ha generado preocupación adicional.

Durante el procedimiento de captura, los uniformados le encontraron en su poder varias armas blancas, una de las cuales, al parecer, habría sido utilizada en el homicidio. Además, tenía municiones de diferentes calibres, lo que también es materia de investigación por parte de las autoridades.

El caso continúa en proceso de esclarecimiento, mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos y definir la situación judicial del capturado.